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Бизнес
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сегодня, 10:14

МегаФон прокачал связь для 200 тысяч липчан

Инженеры оператора модернизировали более 40 телеком-объектов в ключевых локациях региона, в том числе в местах наибольшей концентрации интернет-трафика. Благодаря проведённым мероприятиям улучшение параметров связи могут ощутить более 200 тысяч абонентов.

В первом квартале этого года связисты провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг как в крупнейших городах региона, так и в небольших населенных пунктах. Благодаря модернизации ёмкость сети и скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 25%. Это значит, что интернет-пользователи смогут ещё быстрее скачивать «тяжёлые» файлы и серфить в интернете на комфортных скоростях.

В городах и крупных селах инженеры запустили дополнительные средне и высокочастотные диапазоны LTE, так как в городской черте они работают более эффективно, обеспечивая стабильную скорость передачи данных. В сельских локациях предпочтения были отданы низкочастотным диапазонам, которые отличаются большей длиной радиоволны, что позволяет сигналу лучше проникать в малоэтажные дома.

В областном центре апгрейд прошел на базовых станциях в районе Студенческого городка, площади Героев, где обычно проходят торжественные мероприятия в День Победы, крупного торгового центра и предприятий города – Новолипецкого металлургического и Липецкого молочного комбинатов.

Для увеличения ёмкости сети специалисты оператора модернизировали базовые станции, обеспечивающие связь в городах Грязи, Усмань, Данков и Елец, а также в селах Казаки, Кривец, Хлевное, Конь-Колодезь и в рабочем поселке Лев Толстой.

«Наш регион является одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорий Черноземья, а надежная мобильная связь и интернет давно уже стали важным фактором для скорости развития любого бизнеса. Мы делаем всё, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам липчан и предпринимателям из других регионов – постоянно совершенствуем технические решения и устанавливаем дополнительное оборудование на телеком-объектах, чтобы обеспечить стабильную связь в любых условиях», – говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

После модернизации телеком-инфраструктуры на территориях городов и поселений доступна технология VoLTE, работающая в сети 4G и значительно улучшающая качество связи. Это особенно актуально для территорий, где качество связи зависит не только от работы сети, но и от внешних факторов. При использовании VoLTE дозвон происходит намного быстрее, а разговаривая по телефону, можно одновременно сёрфить в интернете. За год доля звонков в сети четвертого поколения увеличилась в Липецкой области втрое, на сегодняшний день уже более 60% абонентов оператора перешли на звонки в VoLTE.

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