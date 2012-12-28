Общество
569
сегодня, 10:10
3
Мусоровоз, порыв, болото: липчане устали ждать устранения утечки
По их словам, вода течет уже больше двух месяцев.
«Жители улицы просят оказать содействие в освещении проблемы. Изначально провалился люк под мусоровозом, починили, а потом начала течь вода рядом с люком, и уже больше двух месяцев течёт, цветëт и заболачивается», — пожаловались местные жители.
В пресс-службе компании «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали эту утечку и внесли в план ремонтных работ. Но когда починят трубу — неизвестно.
«Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — уточнили в энергокомпании.
0
0
2
0
1
Комментарии (3)