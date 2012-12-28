Мусоровоз, порыв, болото: липчане устали ждать устранения утечки

По их словам, вода течет уже больше двух месяцев.

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В Липецке на улице Короленко, у домов № 2а, 3 и 5 больше двух месяцев течет вода.«Жители улицы просят оказать содействие в освещении проблемы. Изначально провалился люк под мусоровозом, починили, а потом начала течь вода рядом с люком, и уже больше двух месяцев течёт, цветëт и заболачивается», — пожаловались местные жители.В пресс-службе компании «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали эту утечку и внесли в план ремонтных работ. Но когда починят трубу — неизвестно.«Восстановительные работы будут производиться с учётом текущих аварийных ситуаций, требующих немедленного устранения», — уточнили в энергокомпании.