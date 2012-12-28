Происшествия
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сегодня, 09:41
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32-летний липчанин оборудовал наркоплантацию в своём доме
Он выращивал коноплю и грибы с псилоцином.
«По данным следствия, в своём доме в одном из частных секторов Липецка мужчина оборудовал наркоплантацию. Он приобрёл семена наркосодержащих растений, специализированные удобрения, лампы и системы вентиляции. В ходе обыска оперативники обнаружили стеклянные банки, пластиковые контейнеры и пакеты, наполненные веществом зелёного цвета, пустые упаковочные материалы, а также 56 кустов похожих на коноплю растений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Эксперты установили: измельчённая масса — это марихуана общей весом свыше 1,3 килограмма. Исследование саженцев продолжается.
Также в доме нашли ёмкости с сушёными грибами, содержащими псилоцин, общей массой почти 100 граммов.
Полиция предполагает, что липчанин планировал сбыть все изъятые у него наркотики.
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