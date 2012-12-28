32-летний липчанин оборудовал наркоплантацию в своём доме

Он выращивал коноплю и грибы с псилоцином.

В вашем браузере отключен JavaScript

32-летний липчанин арестован по подозрению в попытке сбыта наркотиков растительного происхождения (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).«По данным следствия, в своём доме в одном из частных секторов Липецка мужчина оборудовал наркоплантацию. Он приобрёл семена наркосодержащих растений, специализированные удобрения, лампы и системы вентиляции. В ходе обыска оперативники обнаружили стеклянные банки, пластиковые контейнеры и пакеты, наполненные веществом зелёного цвета, пустые упаковочные материалы, а также 56 кустов похожих на коноплю растений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Эксперты установили: измельчённая масса — это марихуана общей весом свыше 1,3 килограмма. Исследование саженцев продолжается.Также в доме нашли ёмкости с сушёными грибами, содержащими псилоцин, общей массой почти 100 граммов.Полиция предполагает, что липчанин планировал сбыть все изъятые у него наркотики.