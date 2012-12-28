Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь»
Общество
Липчане воспринимают бензиновый ажиотаж как историю с гречкой
Общество
Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»
Общество
Липецкие пожарные сняли девушку с крыши балкона 12-этажного дома на улице Крылова
Происшествия
За выходные в ДТП погибли двое: мотоциклист и врезавшийся в столб водитель
Происшествия
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хавалом»
Происшествия
В Липецке собака покусала семилетнюю девочку
Общество
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Спорт
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Гагарина столкнулись три автомобиля
Происшествия
Читать все
В Липецкой области включены сирены: ракетная опасность!
Происшествия
32-летний липчанин оборудовал наркоплантацию в своём доме
Происшествия
Пенсионерка хотела заработать в интернете и перевела деньги мошенникам
Происшествия
Мусоровоз, порыв, болото: липчане устали ждать устранения утечки
Общество
Плевок соседке в лицо обошёлся в 8000 рублей
Происшествия
ЕГЭ по физике на 100 баллов в Липецкой области сдали 19 человек
Общество
«Газель» завалилась на бок после столкновения с «Тойотой»
Происшествия
На время ремонта теплосетей на Соколе пустят бесплатный автобус для объезда
Общество
Отбой ракетной опасности
Происшествия
75-летний мужчина погиб при пожаре в доме
Происшествия
Читать все
Общество
503
сегодня, 09:56
2

ЕГЭ по физике на 100 баллов в Липецкой области сдали 19 человек

22 июня начались резервные дни экзаменов: сегодня в трёх пунктах более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ.

19 выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике, двое из них этого также набрали по 100 баллов по математике: это Владислав Анискин из гимназии №64 Липецка и Надежда Домашнева из лицея №44 Липецка.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, также 100 баллов на ЕГЭ по физике получили:

Багаева Виктория, кадетская школа Липецкой области
Баранов Владимир, школа села Красное
Воронин Денис, лицей села Хлевное
Давтян Сеник, многопрофильный лицей Липецка
Загорский Максим, лицей №44 Липецка
Каськов Александр, школа №20 Липецка
Комаревцев Константин, гимназия №69 Липецка
Лачков Алексей, гимназия №11 Ельца
Лукин Иван, гимназия №11 Ельца
Мухаметкулов Кирилл, кадетская школа Липецкой области
Назаров Андрей, школа №68 Липецка
Ноздреватых Диана, гимназия №1 Липецка
Севостьянов Кирилл, гимназия №1 Липецка
Урюпин Никита, лицей №5 Ельца
Черненко Андрей, школа №20 Липецка
Шкарупа Диана, школа №59 Липецка
Языков Александр, школа №2 Чаплыгина

Сегодня более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ. Резервные дни экзаменов проходят с 22 по 25 июня. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).

Профильную математику сдают сегодня 138 участников, базовую математику – 50, биологию – 55, историю – 27, обществознание – 49, географию – 16, английский и китайский языки устно сдают по 3 человека.

Для сдачи ЕГЭ организовано 3 пункта проведения экзамена. Результаты станут известны не позднее 3 июля.

Также 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года из числа предметов, сданных в текущем году или после 10 класса.

Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогут принять участие в экзаменах или не завершат их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике.
ЕГЭ
школа
22
0
6
26
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
?
30 минут назад
Молодцы репетиторы !!! Подготовка ребенка к ЕГЭ на высшем уровне.
Ответить
Антисоветчик
52 минуты назад
Хорошая традиция, публиковать фамилии 100 балльников. Мотивирует!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить