Общество
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сегодня, 09:56
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ЕГЭ по физике на 100 баллов в Липецкой области сдали 19 человек
22 июня начались резервные дни экзаменов: сегодня в трёх пунктах более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, также 100 баллов на ЕГЭ по физике получили:
Багаева Виктория, кадетская школа Липецкой области
Баранов Владимир, школа села Красное
Воронин Денис, лицей села Хлевное
Давтян Сеник, многопрофильный лицей Липецка
Загорский Максим, лицей №44 Липецка
Каськов Александр, школа №20 Липецка
Комаревцев Константин, гимназия №69 Липецка
Лачков Алексей, гимназия №11 Ельца
Лукин Иван, гимназия №11 Ельца
Мухаметкулов Кирилл, кадетская школа Липецкой области
Назаров Андрей, школа №68 Липецка
Ноздреватых Диана, гимназия №1 Липецка
Севостьянов Кирилл, гимназия №1 Липецка
Урюпин Никита, лицей №5 Ельца
Черненко Андрей, школа №20 Липецка
Шкарупа Диана, школа №59 Липецка
Языков Александр, школа №2 Чаплыгина
Сегодня более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ. Резервные дни экзаменов проходят с 22 по 25 июня. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).
Профильную математику сдают сегодня 138 участников, базовую математику – 50, биологию – 55, историю – 27, обществознание – 49, географию – 16, английский и китайский языки устно сдают по 3 человека.
Для сдачи ЕГЭ организовано 3 пункта проведения экзамена. Результаты станут известны не позднее 3 июля.
Также 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года из числа предметов, сданных в текущем году или после 10 класса.
Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогут принять участие в экзаменах или не завершат их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике.
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