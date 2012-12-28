ЕГЭ по физике на 100 баллов в Липецкой области сдали 19 человек

22 июня начались резервные дни экзаменов: сегодня в трёх пунктах более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ.

19 выпускников Липецкой области набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике, двое из них этого также набрали по 100 баллов по математике: это Владислав Анискин из гимназии №64 Липецка и Надежда Домашнева из лицея №44 Липецка.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, также 100 баллов на ЕГЭ по физике получили:Багаева Виктория, кадетская школа Липецкой областиБаранов Владимир, школа села КрасноеВоронин Денис, лицей села ХлевноеДавтян Сеник, многопрофильный лицей ЛипецкаЗагорский Максим, лицей №44 ЛипецкаКаськов Александр, школа №20 ЛипецкаКомаревцев Константин, гимназия №69 ЛипецкаЛачков Алексей, гимназия №11 ЕльцаЛукин Иван, гимназия №11 ЕльцаМухаметкулов Кирилл, кадетская школа Липецкой областиНазаров Андрей, школа №68 ЛипецкаНоздреватых Диана, гимназия №1 ЛипецкаСевостьянов Кирилл, гимназия №1 ЛипецкаУрюпин Никита, лицей №5 ЕльцаЧерненко Андрей, школа №20 ЛипецкаШкарупа Диана, школа №59 ЛипецкаЯзыков Александр, школа №2 ЧаплыгинаСегодня более 340 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ. Резервные дни экзаменов проходят с 22 по 25 июня. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).Профильную математику сдают сегодня 138 участников, базовую математику – 50, биологию – 55, историю – 27, обществознание – 49, географию – 16, английский и китайский языки устно сдают по 3 человека.Для сдачи ЕГЭ организовано 3 пункта проведения экзамена. Результаты станут известны не позднее 3 июля.Также 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года из числа предметов, сданных в текущем году или после 10 класса.Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогут принять участие в экзаменах или не завершат их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике.