Липчанин перевернулся на угнанной машине

В Армавире полицейские задержали 44-летнего жителя Липецкой области, угнавшего иномарку с парковки возле автосервиса.

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Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проходя мимо парковки мужчина заметил незапертую «Honda Civic» и, проверив бардачок, нашел ключи от замка зажигания. Заведя автомобиль, он скрылся с места происшествия. Но на выезде из города угонщик не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.Полиция задержала угонщика по горячим следам прямо на месте аварии. По предварительным данным, он планировал продать похищенный автомобиль. Ущерб владелице машины составил 350 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). За совершенное преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.