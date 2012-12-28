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сегодня, 10:20
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Липчанин перевернулся на угнанной машине

В Армавире полицейские задержали 44-летнего жителя Липецкой области, угнавшего иномарку с парковки возле автосервиса.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проходя мимо парковки мужчина заметил незапертую «Honda Civic» и, проверив бардачок, нашел ключи от замка зажигания. Заведя автомобиль, он скрылся с места происшествия. Но на выезде из города угонщик не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Полиция задержала угонщика по горячим следам прямо на месте аварии. По предварительным данным, он планировал продать похищенный автомобиль. Ущерб владелице машины составил 350 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). За совершенное преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.
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