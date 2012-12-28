В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
В Липецке есть футбольная команда, которая проиграла один раз за 5 лет. Она взяла уже более десятка трофеев
Происшествия
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сегодня, 10:20
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Липчанин перевернулся на угнанной машине
В Армавире полицейские задержали 44-летнего жителя Липецкой области, угнавшего иномарку с парковки возле автосервиса.
Полиция задержала угонщика по горячим следам прямо на месте аварии. По предварительным данным, он планировал продать похищенный автомобиль. Ущерб владелице машины составил 350 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). За совершенное преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.
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