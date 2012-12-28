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37 минут назад
ФАС снизила 890 цен на жизненно важные лекарства в среднем на 15%
В 2024 году был проведен анализ 11 тысяч цен, заявленных производителями, в первом квартале 2025 года — еще 1,6 тысячи.
«По результатам экономического анализа снижено 890 цен в среднем на 15%», — заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский премьер-министру Михаилу Мишустину
Совместно с Минстроем и Минпромторгом антимонопольная служба контролирует цены на стройматериалы. По словам Шаскольского, со второго полугодия 2024 года по настоящее время снизились цены на базовые виды металлопродукции примерно на 8%. В то же время проверки показывали монопольно высокие цены практически по всем материалам, которые используются в строительстве.
«По итогам рассмотрения дел для обеспечения конкуренции и сдерживания цен выданы предписания. За прошлый год в качестве штрафов в бюджет поступило четыре миллиарда рублей», — рассказал глава ФАС.
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