ФАС снизила 890 цен на жизненно важные лекарства в среднем на 15%

В 2024 году был проведен анализ 11 тысяч цен, заявленных производителями, в первом квартале 2025 года — еще 1,6 тысячи.

Федеральная антимонопольная служба ведет регулярный контроль цен в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых, — пишет «Российская газета». В прошлом году был проведен анализ 11 тысяч цен, заявленных производителями, в первом квартале 2025 года — еще 1,6 тысячи.«По результатам экономического анализа снижено 890 цен в среднем на 15%», — заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский премьер-министру Михаилу МишустинуСовместно с Минстроем и Минпромторгом антимонопольная служба контролирует цены на стройматериалы. По словам Шаскольского, со второго полугодия 2024 года по настоящее время снизились цены на базовые виды металлопродукции примерно на 8%. В то же время проверки показывали монопольно высокие цены практически по всем материалам, которые используются в строительстве.«По итогам рассмотрения дел для обеспечения конкуренции и сдерживания цен выданы предписания. За прошлый год в качестве штрафов в бюджет поступило четыре миллиарда рублей», — рассказал глава ФАС.