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Происшествия
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27 минут назад
Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
Под прикрытием служебного транспорта они заправляли посторонние автомобили по заниженной цене.
На пару полицейские вышли после обращения представителя автозаправочной станции с заявлением о хищении дизельного топлива. Как выяснил участковый уполномоченный полиции, сотрудница АЗС и водитель одного из сельскохозяйственных предприятий вступили в преступный сговор. В смену своей знакомой, водитель при заправке служебного автомобиля, заправлял и другие машиныпо заниженной цене.
«От реализации криминального бизнеса фигуранты получали наличные денежные средства. Всего полицейские установили причастность фигурантов к трем эпизодам противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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