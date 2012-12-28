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Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
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27 минут назад

Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива

Под прикрытием служебного транспорта они заправляли посторонние автомобили по заниженной цене. 

Следственным отделом ОМВД России «Липецкий» возбуждены уголовные дела о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении  42-летней работницы АЗС и ее 49-летнего знакомого. По данным следствия, они украли  680 литров топлива на общую сумму около 40 тысяч рублей.

На пару полицейские вышли после обращения представителя автозаправочной станции с заявлением о хищении дизельного топлива. Как выяснил участковый уполномоченный полиции, сотрудница АЗС и водитель одного из сельскохозяйственных предприятий вступили в преступный сговор. В смену своей знакомой, водитель при заправке служебного автомобиля, заправлял и другие машиныпо заниженной цене. 

«От реализации криминального бизнеса фигуранты получали наличные денежные средства. Всего полицейские установили причастность фигурантов к трем эпизодам противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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