На содержание фонтанов мэрия Липецка готова потратить более 17 миллионов рублей

Лоты на такую сумму появились на сайте госзакупок.

Управление главного смотрителя Липецка объявило торги на контракты по содержанию и ремонту городских фонтанов.В один лот включены фонтаны на площадях Соборной, Театральной, Константиновой и на улице Ленина (большой фонтан) с начальной ценой контракта в 9,6 миллиона рублей. Во второй — фонтаны Комсомольского пруда и на площадях Петра Великого и Франценюка, с начальной ценой в 7,9 миллиона рублей.Контракты подразумевают расконсервацию фонтанов, установку пломб на узлы водомеров, текущий ремонт и обслуживание с 1 мая по 30 сентября.Итоги торгов будут подведены 23 апреля.Напомним, ранее был разыгран контракт на ремонт малого фонтана на улице Ленина, который выиграла компания «СТРОЙПОРТАЛ», предложившая выполнить работу 7,6 миллиона рублей.Сезон фонтанов традиционно начинается в Липецке 1 мая и завешается 1 октября.