Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета

Нас ждут мероприятия в честь Владимира Жириновского и Александра Пушкина.

Погода в Липецке будет такой же, как и вчера – от -11 до -13 градусов, преимущественно без осадков.









- пр-т. Победы, 22а.









Воспользоваться электроприборами, чтобы согреться или для других нужд в это же время не смогут и жители села Ильино.









Это не липецкое ноу-хау. Человека-партию будут вспоминать по всей стране в соответствие с указом президента РФ №958 «О праздновании 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского». В программе сегодняшних мероприятий презентация сборника сочинений В.В. Жириновского, а также электронной книги «Легенды о Жириновском». Последняя является липецких авторов, в котором собраны воспоминания, истории и факты о визитах «человека-эпохи» в наш регион









В 13:00 в библиотеке им. П.И. Бартенева (ул. Ленина, 31а) представят литературно музыкальную композицию по страницам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (12+).









Фото vk.com

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся викторина «Пока в России Пушкин длится» (12+).









В 17:30 в Детской школе искусств №12 (ул. Ангарская, 4) пройдёт концертная программа «Зимние узоры» (12+).









Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл.9) работает каждый день (0+).









На с другой стороны всё больше работодателей согласны принять решение без приёма кандидата в офисе, об этом заявили 32% опрошенных.









При ограничениях мобильного интернета будут работать больше сайтов, которыми пользуются жители Липецкой области. В обновлённый «белый список» Минцифры РФ вошли:





– маркетплейс «Мегамаркет».







