Общество
753
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета

Нас ждут мероприятия в честь Владимира Жириновского и Александра Пушкина.

Мороз и солнце

Погода в Липецке будет такой же, как и вчера – от -11 до -13 градусов, преимущественно без осадков.

IMG_3856.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Гагарина, 108, 110, 145, 110б;
- ул. Кувшинова, 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б;
- ул. Полиграфическая, 8а, 10, 12.
- пр-т. Победы, 22а.

167.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- Чаплыгинское ш. д. 2.

Воспользоваться электроприборами, чтобы согреться или для других нужд в это же время не смогут и жители села Ильино.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Угодить в затор на морозе – врагу не пожелаешь. Советуем перед выездом уточнять маршрут, предварительно заглянув в приложение.


Вспоминая Жириновского

В 13:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) проведут мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского (12+).

Это не липецкое ноу-хау. Человека-партию будут вспоминать по всей стране в соответствие с указом президента РФ №958 «О праздновании 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского». В программе сегодняшних мероприятий презентация сборника сочинений В.В. Жириновского, а также электронной книги «Легенды о Жириновском». Последняя является липецких авторов, в котором собраны воспоминания, истории и факты о визитах «человека-эпохи» в наш регион.

й124.jpg

Жириновского сейчас представляют чуть ли не Вангой: на любое событие всегда отыщется его какое-нибудь пророчество. Правда, если ты в течение жизни высказываешься примерно обо всём и вся, подчас высказывая десятки различных точек зрения, сложно хотя бы раз не попасть в цель. А создатели нового культа потом отыщут нужную цитату. Например, в 2011 году в ОЦКНТ Жириновский пообещал снять с должности тогдашнего губернатора Липецкой области Олега Королёва. И сбылось в 2018-м! 

Бенефис артиста

В 13:00 в библиотеке им. П.И. Бартенева (ул. Ленина, 31а) представят литературно музыкальную композицию по страницам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (12+).

q1DkDHvUqGMV2pUJjQ0ZpYP52UvW_D7ODeRYp4QlVyORH961_DBruE7zilddXPTUCsrEFwk1.jpg

Фото vk.com

Изюминка мероприятия – участие в нём липецкого театрального актёра, Заслуженного артиста России Петра Коновалова. Музыкальное сопровождение будет состоять из произведений Михаила Глинки и Тихона Хренникова, визуальный ряд подчеркнут рисунки художников В. Псарёва и D. Шахматова. Длительность спектакля 1 час 40 минут без антракта.

Вход свободный.

Пока в России Пушкин…

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся викторина «Пока в России Пушкин длится» (12+).

IMG_2114.jpg

Гости погрузятся в мир опер и кинофильмов, поставленных и снятых по мотивам произведений «солнца русской поэзии». Задания потребуют закончить известные его стихотворения, указать имя героя по его характеристике, узнать сказки по фрагментам мультфильмов. Играющие попробуют назвать имена художников, писавших портреты Пушкина, и воссоздать факты его жизни по картинам В. Лузанова. Отдельный тур посвящен связи предков поэта с Липецким краем.

Концерт

В 17:30 в Детской школе искусств №12 (ул. Ангарская, 4) пройдёт концертная программа «Зимние узоры» (12+).

DSC_4415.JPG

Выступит ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» Липецкой государственной филармонии.

Тиграм мясо… докладывают

Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл.9) работает каждый день (0+).

Torri eda.JPG

Чтобы увеличить посещаемость в морозные дни, в зверинце ввели показательное кормление кошачьих. Оно проходит в течение дня: приходите и, возможно, станете свидетелем быстрого и пикантного обращения «царя зверей» с куском мяса.

Пройти собеседование

63% HR-специалистов Липецка пока принципиально не готовы принять на работу кандидата без личной встречи, подсчитали в SuperJob. Даже если online-собеседование прошло идеально.

На с другой стороны всё больше работодателей согласны принять решение без приёма кандидата в офисе, об этом заявили 32% опрошенных.

DSC0531112.jpg

Оферы после прохождения online-собеседования чаще получают бухгалтеры, операторы кол-центров, логисты. Вероятность того, что за видеоинтервью последует встреча в офисе, выше всего у руководителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, администраторов.

Новый «белый список»

При ограничениях мобильного интернета будут работать больше сайтов, которыми пользуются жители Липецкой области. В обновлённый «белый список» Минцифры РФ вошли:

– банки ВТБ и ПСБ;
– службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;
– медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
– сервисы ФНС России;
– ГИС ЖКХ;
– железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
– операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
– онлайн-кассы «Эвотор»;
– мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
– компания «Росагролизинг»;
– сеть магазинов «Детский мир»;
– сеть «Бургер Кинг»;
– маркетплейс «Мегамаркет».

0J2A0628 копия.jpg

Дорогие липчане! На работе у многих наверняка пик активности, но это не повод забывать о новостях. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
