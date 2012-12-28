Происшествия
сегодня, 11:23
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Оба пострадавших госпитализированы.
В столкновении автомобилей «Рено» под управлением 54-летней женщины, «Форда» с 53-летним водителем и «Пежо» с 42-летним мужчиной за рулем, помимо женщины-водителя пострадал 38-летний пассажир «Форда». Напомним, женщину из салона машины извлекали спасатели. Оба пострадавших госпитализированы.
7 февраля еще одна авария произошла в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Липецк: столкнулись «Дэу» с 44-летней женщиной за рулем и грузовик «Исузу» с 31-летним водителем. В столкновении получила травмы женщина-водитель, она доставлена в больницу.
