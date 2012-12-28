Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
В больнице женщина похудела на 15 килограммов.
«Синдром Пиквика — это серьезное жизнеугрожающее заболевание, при котором избыток жировой ткани в области живота и грудной клетки повышает внутрибрюшное давление, сдавливает лёгкие и ограничивает движение диафрагмы, а дыхание становится поверхностным. Уровень кислорода в крови снижается до критического. За жизнь пациентки врачи-реаниматологи боролись три недели. Помимо вспомогательной вентиляции легких и кислородотерапии, для восстановления применялись заместительная почечная терапия (гемодиализ)», — написала в своём Telegram-канале региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Сейчас женщину уже выписали: в больнице она похудела на 15 килограммов.
