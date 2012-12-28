Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
В доме по улице Вермишева из-за таяния снега течёт крыша: чистить и ремонтировать её пока не будут
Общество
633
сегодня, 11:55
4
В доме по улице Вермишева из-за таяния снега течёт крыша: чистить и ремонтировать её пока не будут
Крыша новая: её перекрывали в прошлом году.
«У нас давняя проблема с крышей дома: она течет от воздействия дождя и снега. Наш пятиэтажный дом — панельный, 1969 года постройки. Жильцы, в основном, пенсионеры, которые исправно и добросовестно платят за услуги ЖКХ. Управляющая компания — ООО «Домком». В её обязанности входит содержание и обслуживание общего имущества дома, в том числе УК обязана убирать крышу от снега и наледи и содержать её в исправном состоянии. Но в эти выходные, 7-8 февраля, снег стал таять и в стыках плит перекрытия собиралась вода, которая затем протекала в квартиры пятого этажа. В квартире №45 вода льётся уже по проему окна на кухне. Пришлось самим чистить снег на крыше, но и это не помогает, вода так и течет. Обращались в управляющую компанию, но проблема не решена.
9 февраля потекло в квартире № 44, в которой проживает 77-летняя пенсионерка. У нее течет по потолку и стене между двух комнат, а затем вода течет на пол через розетку.
10 февраля все то же самое – вода течет по потолку и стенам. Вчера обратились в аварийную службу, но они ответили, что не убирают снег с крыши, и перенаправили заявку в УК «Домком». В прошлом и позапрошлом году жильцам четвертого и пятого этажей приходилась за свои деньги нанимать промышленных альпинистов для чистки снега! А каждый из нас платит за услуги УК «Домком», — говорится в обращении в редакцию.
Как рассказал GOROD48 главный инженер управляющей компании «Домком» Максим Затуливетер, снег с мягкой кровли лопатой не счищают — ее можно повредить.
Крыша в доме №3 по улице Вермишева совсем новая — её заменили в прошлом году. И она практически сразу начала течь, причём зимой сильнее.
В выходные ожидается оттепель и уже после неё, во вторник главный инженер ООО «Домком» пойдёт по квартирам и будет оценивать ущерб — его управляющая компания обещает возместить.
— Сегодня в девять утра я встречался с жильцами и даже предложил почистить крышу, но предупредил: если после этого потечёт ещё сильнее — мы снимаем с себя ответственность. Что касается ремонта крыши: перекрывать её можно только с приходом тёплого времени года, — сказал Максим Затуливетер.
1/5
0
2
4
1
1
Комментарии (4)