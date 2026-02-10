Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Читать все
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За неделю ОРВИ заболели 5173 человека
Здоровье
Склад и трактор сгорели в селе Большой Хомутец
Происшествия
Читать все
Общество
931
сегодня, 09:51
6

В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса

С начала года лис в Липецке видели на Липовской, в Верхнем парке и на городской набережной.

К кормушке дворовых кошек во дворе дома №5 по улице Интернациональной регулярно по ночам приходит ужинать лиса.

«Лисичка приходит ночью на ужин. Людей не боится, но осторожничает. Видимо, угощение пришлось ей по вкусу, приходит регулярно», – сообщают наши читатели.

IMG_8722.jpeg+2026-02-10-09.38.35.jpg

IMG_8721.jpeg+2026-02-10-09.38.35.jpg

По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2189 лис. В города лисы заходят в поисках пищи.

Вечером 17 января лису видели на улице Липовской. Она ужинала едой, оставленной для бездомных собак на теплотрассе. Затем её испугали машины и прохожие, и лиса убежала во дворы. В тот же день лису видели в Верхнем парке.

Также в январе лиса спокойно прогуливалась вдоль аллеи на набережной и даже позировала снимавшим её на телефон горожанам.
лиса
дикие животные
3
2
1
3
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васёк
19 минут назад
В Липецке можно чаще встретить дикую лису, чем дворников и технику убирающих снег с дорог.
Ответить
Люда
37 минут назад
Всё, что в природе есть, сбалансировано и необходимо в данный момент времени! лисы ловят грызунов, зайцев, которые объедают саженцы вишнёвых и яблочных садов. Правда, лисички — не редкие гости в сараях деревень, где таскают птицу.
Ответить
аналитик
40 минут назад
Погляжу тут одни натуралисты пишут ,пусть живут просто не обращайте на них внимание и не трогайся , а что касаемо бешенства .так и собаки и кошки и даже ёжики болеют
Ответить
Александр Н.
53 минуты назад
Люди разносчики негатива и неприятностей,что предпринимается.
Ответить
Виктор
сегодня, 10:17
Лисы разносчики бешенства что предпринято смотрителем города ?
Ответить
Кошачий доктор
2 минуты назад
Приходите, мы вам прививку сделаем.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить