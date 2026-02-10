Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
сегодня, 09:51
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
С начала года лис в Липецке видели на Липовской, в Верхнем парке и на городской набережной.
«Лисичка приходит ночью на ужин. Людей не боится, но осторожничает. Видимо, угощение пришлось ей по вкусу, приходит регулярно», – сообщают наши читатели.
По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2189 лис. В города лисы заходят в поисках пищи.
Вечером 17 января лису видели на улице Липовской. Она ужинала едой, оставленной для бездомных собак на теплотрассе. Затем её испугали машины и прохожие, и лиса убежала во дворы. В тот же день лису видели в Верхнем парке.
Также в январе лиса спокойно прогуливалась вдоль аллеи на набережной и даже позировала снимавшим её на телефон горожанам.
Комментарии (7)