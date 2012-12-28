Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
сегодня, 13:14
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Тамбовчанки рассказали: в Липецке отношение к ним человечнее.
«Почему уезжают? Условия не можем создать? Может быть, отношение какое-то не такое?», — спросил тамбовский губернатор подчиненных и попросил обратную связь от женщин.
Издание «Тамбовский репортер» опубликовало первые отклики женщин. Одна из них заявила, что дело в разном отношении к пациентам липецких и тамбовских медиков.
«Отношение (в Тамбове, прим. ред.) — грубое, формальное, наплевательское. И с этим сталкиваются многие. Угрозы. Оскорбления. Акушерская агрессия. О партнёрских родах говорить вообще смешно. Формально — «можно договориться», — написала женщина.
В Липецке же, по ее словам, с нее сдували пылинки, рожала она в присутствии мужа, и он находился рядом с ней до самой выписка.
Впрочем, как отмечают тамбовские журналисты, в других городах рожает всего 1% местных женщин.
