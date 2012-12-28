Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Читать все
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Липчане опаздывают на работу из-за отсутствия автобусов
Общество
Два ребенка пострадали в аварии на дороге Липецк – Борисовка
Общество
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
Общество
Липчанин по ошибке умылся щёлочью — мужчина госпитализирован
Здоровье
85-летняя липчанка перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Происшествия
В детском саду №42 произошло возгорание
Происшествия
На НЛМК выбрали «Молодого лидера-2025»
НЛМК Live
Читать все
Здоровье
989
сегодня, 13:14
6

Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему

Тамбовчанки рассказали: в Липецке отношение к ним человечнее.

В Тамбове скандал: губернатор Евгений Первышов поинтересовался, почему жительницы области ездят рожать в соседние регионы. Например, в Липецк, где за три года родили 193 тамбовчанки.

«Почему уезжают? Условия не можем создать? Может быть, отношение какое-то не такое?», — спросил тамбовский губернатор подчиненных и попросил обратную связь от женщин.

Издание «Тамбовский репортер» опубликовало  первые отклики женщин. Одна из них заявила, что дело в разном отношении к пациентам липецких и тамбовских медиков.

«Отношение (в Тамбове, прим. ред.) — грубое, формальное, наплевательское. И с этим сталкиваются многие. Угрозы. Оскорбления. Акушерская агрессия. О партнёрских родах говорить вообще смешно. Формально — «можно договориться», — написала женщина.

В Липецке же, по ее словам, с нее сдували пылинки, рожала она в присутствии мужа, и он находился рядом с ней до самой выписка.

Впрочем, как отмечают тамбовские журналисты, в других городах рожает всего 1% местных женщин.
рождаемость
новорожденные
1
0
0
3
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Логика
17 минут назад
Если живёшь ближе к Липецку, то это удобнее.
Ответить
Мать-и-мачеха
23 минуты назад
Какие сладкие щёчки! Здоровья вам, малыши!
Ответить
King
57 минут назад
Но хоть в детской медицине у нас человечное отношение, а стали взрослыми держитесь.
Ответить
Гостья1
58 минут назад
Приятная новость ,спасибо нашим медикам и похвала.!
Ответить
ГОСТЬ
26 минут назад
действительно очень приятно слышать хорошую новость!
Ответить
Екатерина
сегодня, 13:40
в Липецке прекрасный роддом на Папина, второго ребенка рожала там, акушерка как мама моя была, глаз не сводила с меня, с благодарностью всегда вспоминаю
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить