Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Происшествия
367
28 минут назад
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Мужчина вину не признал.
Эта авария произошла 20 апреля прошлого года в Краснинском районе на дороге Сергиевское 1-е – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь.
Напомним, 29-летний водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В момент аварии 11-месячный ребенок находился на руках матери, он получил серьезные травмы и умер по дороге в больницу. В аварии также пострадали двое детей: четырех и двух лет, и еще два пассажира автомобиля.
Действия водителя следствие квалифицировало по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющими автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Установлено, что водитель «ВАЗ-21093» с неисправной ходовой частью не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП погиб 11-месячный племянник водителя, находившийся в салоне автомобиля без специального детского удерживающего устройства», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Вину водитель не признал, указав, что не знал о неисправности автомобиля.
Ему назначено два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также мужчина лишён водительских прав на 1 год 8 месяцев.
2
2
1
0
0
Комментарии