В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Липчане опаздывают на работу из-за отсутствия автобусов
Общество
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
Общество
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Два ребенка пострадали в аварии на дороге Липецк – Борисовка
Общество
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
Липчанин по ошибке умылся щёлочью — мужчина госпитализирован
Здоровье
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Происшествия
На НЛМК выбрали «Молодого лидера-2025»
НЛМК Live
Происшествия
367
28 минут назад

30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника

Мужчина вину не признал.

В Краснинском округе осуждён 30-летний житель Лебедяни, по вине которого в ДТП погиб 11-месячный ребенок.

Эта авария произошла 20 апреля прошлого года в Краснинском районе на дороге Сергиевское 1-е – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь.

Напомним, 29-летний водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В момент аварии 11-месячный ребенок находился на руках матери, он получил серьезные травмы и умер по дороге в больницу. В аварии также пострадали двое детей: четырех и двух лет, и еще два пассажира автомобиля.

Действия водителя следствие квалифицировало по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющими автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Установлено, что водитель «ВАЗ-21093» с неисправной ходовой частью не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП погиб 11-месячный племянник водителя, находившийся в салоне автомобиля без специального детского удерживающего устройства», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вину водитель не признал, указав, что не знал о неисправности автомобиля.

Ему назначено два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также мужчина лишён водительских прав на 1 год 8 месяцев.
