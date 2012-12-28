На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 февраля станут ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» — без холодной воды останутся жители четырех улиц.





С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, №№ 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 40а, 42 по улице Катукова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.