Общество
366
37 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 11 февраля станут ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» — без холодной воды останутся жители четырех улиц.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
