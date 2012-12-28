Все новости
Спорт
143
57 минут назад

«Металлург» вернул одного из лидеров

По мнению самого футболиста, в Липецке собирают команду, которой по силам бороться за первое место.

Сегодня липецкий «Металлург» объявил о подписании контракта с 24-летним вингером Ильнуром Бадртдиновым.

Минувшей осенью футболист сказал липецкой команде: «Прости, прощай», настояв на досрочном разрыве контракта, который был должен действовать ещё год. При этом в осенней части сезона-2025 Бадртдинова можно назвать одним из лидеров «сталеваров»: 15 матчей, победный гол в ворота тульского «Арсенала-2» и 2 голевые передачи.

8FrXLHrEcqKlaYNcLqmqSurlIaX3m8LIlIQbyXQa3z1cc8J7J3yV1_7aaFNEHoF.jpg

Бадртдинов в играх за "Металлург" в прошлом году

По информации GOROD48 игрок вёл переговоры динамовскими командами из Брянска и Кирова, которые весной сыграют в подгруппе «Серебро».

– Интерес вроде бы был, но конкретных предложений не прозвучало, – рассказал GOROD48 сам игрок, – В итоге я решил больше не ждать, сезон ведь приближается. Знал, что в Липецке меня ждут и с удовольствием возьмут обратно.

В ФК «Металлург» сообщили, что договор с футболистом заключён на один сезон – до конца 2026 года. С этим возвращением у «сталеваров» исчезает проблема правого защитника. На эту позицию теперь претендуют сильные Бадртдинов и Никита Кононенко – будет возможность сделать замену без потери качества или подстраховать на случай травм и дисквалификации. При этом «возвращенец» может сыграть и выше – в атаке.

«Кам-бэк» Ильнура перекрыл дорогу в «Металлург» Никите Дронову из «Знамени Труда» - выбор был сделан в пользу проверенного бойца. Дронов уже покинул Липецк.

– Я вижу, что в «Металлург» пришли сильные новобранцы, – поделился впечатлениями «новичок-старичок». – Стало больше опытных футболистов, что является плюсом. Вообще у нас собирается приличный состав: думаю в 2026 году липецких болельщиков ждёт хороший футбол. Команде по силам бороться за первое место.

14 февраля в 14:00 «сталевары» на Центральном стадионе «Металлург» проведут контрольный матч с лискинским «Локомотивом».

PWtuunO_Lrcb7jBF0_fC_x9z1CfUc3Kxk4S7_86ZNtZeL_aPOin_6hvRWFbints.jpg
