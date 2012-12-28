«Металлург» вернул одного из лидеров

По мнению самого футболиста, в Липецке собирают команду, которой по силам бороться за первое место.

Минувшей осенью футболист сказал липецкой команде: «Прости, прощай», настояв на досрочном разрыве контракта, который был должен действовать ещё год. При этом в осенней части сезона-2025 Бадртдинова можно назвать одним из лидеров «сталеваров»: 15 матчей, победный гол в ворота тульского «Арсенала-2» и 2 голевые передачи.









Бадртдинов в играх за "Металлург" в прошлом году

В ФК «Металлург» сообщили, что договор с футболистом заключён на один сезон – до конца 2026 года. С этим возвращением у «сталеваров» исчезает проблема правого защитника. На эту позицию теперь претендуют сильные Бадртдинов и Никита Кононенко – будет возможность сделать замену без потери качества или подстраховать на случай травм и дисквалификации. При этом «возвращенец» может сыграть и выше – в атаке.



14 февраля в 14:00 «сталевары» на Центральном стадионе «Металлург» проведут контрольный матч с лискинским «Локомотивом».







