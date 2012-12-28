Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Экономика
Число жалоб на банки выросло на 6%
Липчане возмущены ограничениями в переводах и операциях по картам. А вот жалоб на кибермошенничество стало меньше.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, число жалоб на банки выросло на 6%. Липчане стали чаще направлять претензии на ограничения в переводах и операциях по картам. Эти меры связаны с усилением мер по борьбе с мошенничеством. Кстати, cамих жалоб на кибермошенничество стало меньше на 30%.
Рост претензий к работе страховых компаний составил 22%. Cтало больше жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус страховщиками и некорректное отражение коэффициента бонус-малус в автоматизированной информационной системе страхования. При этом уменьшилось число претензий на страхование от несчастных случаев и болезней.
Жалоб на микрофинансовые организации стало больше в 1,6 раза. Претензии липчан чаще касались перерасчета задолженности, кибермошенничества и проблем при оформлении кредитных каникул. После проверки Банка России нарушители пересматривали отказы в реструктуризации и отменяли незаконные штрафы. Но зато почти в 4 раза уменьшилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг.
