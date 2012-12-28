Гонки на новых микрорайонах едва не завершились трагедией

Дело ограничилось двумя повреждёнными машинами и помятым забором, но всё могло быть хуже.

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В распоряжение GOROD48 попало видео аварии на улице Свиридова.ДТП произошло в пятницу, но до сих пор широко обсуждается в местных домовых чатах. На нём заметна «Приора», которая несётся по дворовой территории со скоростью, достойной стрит-рейсинга. Из двора дома №26 медленно выезжала «Мазда», но гонщик на отечественном авто даже не снизил скорости и на полном ходу повредил иномарку. Правда «карма» настигла его мгновенно: автомобиль отлетел в сторону и врезался в строительное ограждение, получив ещё большие повреждения.По нашей информации, никто из людей не пострадал. А ведь всё могло обернуться по-другому.- Рядом школа и дети. Вместо «Мазда» на этом месте мог бы оказаться и ребёнок, возвращавшийся из школы. Гонять на новых микрорайонах – себе дороже и другим. Дорога там и так плохо просматривается из-за припаркованных машин, а тут – такое превышение скорости. Хорошо ещё в забор въехал, а не в пешехода.