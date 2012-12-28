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1087
сегодня, 09:40
16

Гонки на новых микрорайонах едва не завершились трагедией

Дело ограничилось двумя повреждёнными машинами и помятым забором, но всё могло быть хуже.

В распоряжение GOROD48 попало видео аварии на улице Свиридова.

ДТП произошло в пятницу, но до сих пор широко обсуждается в местных домовых чатах. На нём заметна «Приора», которая несётся по дворовой территории со скоростью, достойной стрит-рейсинга. Из двора дома №26 медленно выезжала «Мазда», но гонщик на отечественном авто даже не снизил скорости и на полном ходу повредил иномарку. Правда «карма» настигла его мгновенно: автомобиль отлетел в сторону и врезался в строительное ограждение, получив ещё большие повреждения.

По нашей информации, никто из людей не пострадал. А ведь всё могло обернуться по-другому.

- Рядом школа и дети. Вместо «Мазда» на этом месте мог бы оказаться и ребёнок, возвращавшийся из школы. Гонять на новых микрорайонах – себе дороже и другим. Дорога там и так плохо просматривается из-за припаркованных машин, а тут – такое превышение скорости. Хорошо ещё в забор въехал, а не в пешехода.
Авария
ДТП
новые микрорайоны
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
не-а че
5 минут назад
Забор виноват однозначно.
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ха
12 минут назад
и что приора? ну ехал с превышением - штраф заплатит есле докажут, а мазда выезжала с прилегающей територии, так что увы, но маздарю придется разруливать, хотя в пипецке всяко может быть
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Липчанка
13 минут назад
У лады было достаточно времени и расстояния, чтобы затормозить. Водитель лады вообще не предпринял попытку замедлить скорость. Его проверили на состояние токсического опьянения?
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Ездун
22 минуты назад
Поставить там знаки , остановка и парковка запрещена, делов то ...
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Мимо проходил
47 минут назад
Приора ехала с недопустимой скоростью внутри микрорайона. Точка! Уверен, если бы ребенок вместо Мазды случайно выбежал под колеса Приоры, коментарии были иные.
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Более того
30 минут назад
Если бы вместо Приоры была скорая помощь, то тоже коментарии были иные.
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Вопрос
55 минут назад
А где трагедия? Ну цепанулись.. Ремонта там тысяч на 10. А где жертвы, разрушения?
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Травматолог
58 минут назад
Пешедятлы за руль весной садятся. Вот и результат.
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Юрист
59 минут назад
ПДД РФ 8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам.
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облысели
53 минуты назад
умные стали, так что дорогу в парковку превратили ни чего не видать. и лететь с такой скоростью модно по дворам?
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прокурор
34 минуты назад
умные стали, так что дорогу в парковку превратили ни чего не видать. и лететь с такой скоростью модно по дворам? точно, выучили на свою голову
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Учи матчасть
36 минут назад
умные стали, так что дорогу в парковку превратили ни чего не видать. и лететь с такой скоростью модно по дворам? Двор это внутридомовая территория.
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Если чё
сегодня, 10:10
Тут Мазда выехала с парковки,и должна была пропустить. Но и приора двигалась не по своей полосе. В идеале ,Приоре надо было не так гнать,тогда водитель Мазды немного сдал назад и все спокойно разъехались.
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пешеход
сегодня, 10:05
Водятел не хотел уступать помехе справа. Тоже самое,что не пускать в ряд после обгона.
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