СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
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32 минуты назад
Житель Станового чуть не потерял миллион рублей из-за мошенников
63-летний мужчина чудом избежал крупных финансовых потерь.
Вскоре после этого потерпевшему позвонил другой аферист – на этот раз под видом сотрудника ФСБ. Разговор вёлся по видеосвязи через мессенджер, причём интерьер действительно напоминал служебное помещение.
«Сотрудник ФСБ» обвинил мужчину в «разглашении секретной информации», заявил, что его деньги могут уйти за границу в пользу недружественного государства. Но, сотрудник оказался весьма душевным человеком и предложил становлянцу помощь за услугу — надо было изобличить «крысу» среди банковских служащих, кто сливает мошенникам персональные данные. А в целях успеха проведения операции надо взять в кредит у этого банка 990 тысяч рублей.
К счастью, когда речь зашла о реальных деньгах, становлянец заподозрил неладное, бросил трубку и прекратил разговор.
«Житель Станового не поленился написать заявление в полицию, чтобы жертвой этих злоумышленников не стали другие люди», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
В полиция еще раз напомнила: не стоит называть незнакомым людям личные данные и информацию из сообщений, даже если они представляются сотрудниками служб, которым вы доверяете. Положите трубку и перезвоните по известным вам номерам телефонов в эту службу и уточните сами, действительно ли вам звонили. Не отвечайте на видеозвонки в мессенджерах от незнакомых лиц, помните, в век развития технологий мошенники могут представиться кем угодно.
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