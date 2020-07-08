Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Каменном логу погиб 14-летний мальчик
Происшествия
На трассе Грязи-Липецк после аварии загорелась машина: погибли два человека
Происшествия
Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники
Происшествия
Что там внутри? Лифты и эскалаторы ЦУМа
Общество
Кульбит на иномарке
Происшествия
В квартире на улице Мичурина в Липецке нашли мертвым одинокого мужчину
Происшествия
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
«Тусили на съемной квартире»: соседи вычислили тех, кто устроил канонаду
Общество
На Соколе «Джетур» врезался в две машины и перевернулся
Происшествия
8-летний мотоциклист столкнулся с деревом
Происшествия
Читать все
Запустить салют в «Ривьере» 21-летнего парня заставили мошенники
Происшествия
В Каменном логу погиб 14-летний мальчик
Происшествия
На трассе Грязи-Липецк после аварии загорелась машина: погибли два человека
Происшествия
На Соколе «Джетур» врезался в две машины и перевернулся
Происшествия
«Ауди» въехала в остановку на елецкой трассе
Общество
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
Освящать куличи в липецких храмах будут весь субботний день
Общество
В Ельце начали сборку понтонного моста
Общество
В Елец прибыл «Поезд Победы»
Общество
Выходные в Липецке: где и как отпраздновать Пасху
Общество
Читать все
Общество
49
14 минут назад

Выходные в Липецке: где и как отпраздновать Пасху

Расписание театральных постановок, гуляний, мастер-классов.

Музыкальное поздравление

По случаю народного праздника Пасхи и концертный номер поставим соответствующий. Выступление Липецкого оркестра русских народных инструментов в ОЦКНТ на концерте в честь своего 50-летия в 2021 году. Главный дирижёр Антон Коротун.

Видео Аркадия Свиридова.



Горячая Пасха

Оба пасхальных выходных в Липецке будет почти летняя погода: температура 24-26 градусов тепла и ни малейших осадков.

DSC0186312.jpg

Отключение воды

19 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

WhatsApp Image 2020-07-08 at 16.29.23.jpeg

20 апреля с 10:00 до конца ремонта ценный ресурс будет отсутствовать по адресам:

- ул. Молодежная, 10;
- ул. Октябрьская, 53;
- ул. Шаталовой, 8;

Отключение света

В субботу с 9:00 до 17:00 честь провести выходной в потёмках выпала:

- ул. К.Е. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- ул. Подовражная;
- Лебедянское шоссе.

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Хорошо хоть на саму Пасху догадались никому не отключать свет.

Живи светло

Очень полезный мастер-класс пройдёт в субботу, 19 апреля, в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина. Ввиду всё более частных отключений электричества в 18:00 здесь научат желающих изготовлению свечей из вощины (12+).

63d10c9f06d6778e-w820-h440.jpg

Игры

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ 19 апреля устраивает традиционную «Игровую субботу» (12+).

Ждут как профи, так и новичков, одиночек и пришедших целыми компаниями/семьями. Гостей ждут хиты и новинки настольного мира: «Бонанз» и «7 чудес: дуэль», а также «Руммикуб» и «Город счастья». Но и в другие любимые игры тоже будут играть.

cmuJV8jGeis.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

20 апреля в 18:03 завершить выходные за игровым столом приглашает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Будет не меньше интереса и азарта!

Книжный клуб

Именно в «Библиотеке» в эти выходные пройдёт наибольшее число интересных событий. В том числе – новая встреча «Книжного клуба».

scale_1200.jpg

19 апреля в 17:00 здесь предлагают почитать и обсудить графический роман Нила Геймана «Снег, зеркало и яблоки». Тёмный ретеллинг сказки о Белоснежки, в котором герои и злодеи поменялись местами (12+).

Праздничные мастер-классы

Большинство уроков пройдёт всё-таки 19 апреля перед Пасхой. Зато чему только не будут учить липчан! В 12:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт детский мастер-класс по озвучке мультфильмов (6+).

А в мастерской народного творчества «Славное дело» (ул. Первомайская, 99) всю субботу в режиме нон-стоп будут идти развивающие занятия. В 11:00 – урок по изготовлению шопера из ткани (12+); в 12:00 – мастер-класс по лепке кружки или салатника (6+); 15:00 – премудрости изготовления тарелки с росписью (12+).

FcFpqsnQ-YI.jpg

Фото vk.com/slavnoe_delo_art

А в липецком историко-культурном музее до 19 апреля включительно ждут организованные группы на уроки по росписи яиц. Это ваш последний шанс в этом году! Правда, о времени урока нужно договариваться по телефону. При себе иметь 2 сваренных вкрутую яйца на одного человека.

Маугли и Мальчик-с-пальчик

Если вы весной ещё не сводили ребёнка в кукольный театр, то пасхальные выходные – самое время сделать это.

19 апреля здесь покажут спектакль «Сердце джунглей. Маугли» по произведениям Р. Киплинга (6+). Начало в 11:00.

y287hhtzb1g2gbqw8443bafz2ftinkzv.jpg

А 20 апреля сказку «Мальчик-с-пальчик» по творчеству Ш. Перро (0+). Спектакли в 11:00 и в 13:00.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого предлагает следующий репертуар на 19 апреля.

В 11:00 на сцене сказка для маленьких «По щучьему велению» (0+), в 19:00 – спектакль «История с м…» по «Провинциальным анекдлтам» В. Ампилова (16+).

43032.jpg

На Пасху 20 апреля театр возьмёт выходной. Артисты – тоже люди и хотят праздновать.

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных работать не будет.

Не пустячный спектакль

И вновь культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь пройдёт интересный спектакль 20 апреля в 12:01 - «Балаган Пустяков» (6+).

15n1Ud0YBCU.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Спектакль-мастер-класс от Театр Под Деревом и режиссёра Ивана Карпова для детей, подростков и их родителей, который знакомит маленьких театралов с разновидностями театра кукол.

Живой саундтрек

Достойным завершением выходных станет воскресное мероприятие в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28). 20 апреля в 17:01 стартует литературный вечер «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое» (16+).

8t7WuqNkkwI.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Это вечер рассказов певца природы К. Паустовского под живую музыку фортепиано.

Дорогие липчане! Поздравляем православных в Пасхой, всех остальных – с долгожданными выходными. Желаем всего наилучшего, а в первую очередь – отличных новостей, которые вы всегда можете найти на GOROD48. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить