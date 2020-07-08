СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Общество
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14 минут назад
Выходные в Липецке: где и как отпраздновать Пасху
Расписание театральных постановок, гуляний, мастер-классов.
По случаю народного праздника Пасхи и концертный номер поставим соответствующий. Выступление Липецкого оркестра русских народных инструментов в ОЦКНТ на концерте в честь своего 50-летия в 2021 году. Главный дирижёр Антон Коротун.
Видео Аркадия Свиридова.
Горячая Пасха
Оба пасхальных выходных в Липецке будет почти летняя погода: температура 24-26 градусов тепла и ни малейших осадков.
Отключение воды
19 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.
- ул. Молодежная, 10;- ул. Октябрьская, 53;
- ул. Шаталовой, 8;
Отключение света
В субботу с 9:00 до 17:00 честь провести выходной в потёмках выпала:
- ул. К.Е. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- ул. Подовражная;
- Лебедянское шоссе.
Хорошо хоть на саму Пасху догадались никому не отключать свет.
Живи светло
Очень полезный мастер-класс пройдёт в субботу, 19 апреля, в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина. Ввиду всё более частных отключений электричества в 18:00 здесь научат желающих изготовлению свечей из вощины (12+).
Игры
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ 19 апреля устраивает традиционную «Игровую субботу» (12+).
Ждут как профи, так и новичков, одиночек и пришедших целыми компаниями/семьями. Гостей ждут хиты и новинки настольного мира: «Бонанз» и «7 чудес: дуэль», а также «Руммикуб» и «Город счастья». Но и в другие любимые игры тоже будут играть.
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
20 апреля в 18:03 завершить выходные за игровым столом приглашает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Будет не меньше интереса и азарта!
Книжный клуб
Именно в «Библиотеке» в эти выходные пройдёт наибольшее число интересных событий. В том числе – новая встреча «Книжного клуба».
19 апреля в 17:00 здесь предлагают почитать и обсудить графический роман Нила Геймана «Снег, зеркало и яблоки». Тёмный ретеллинг сказки о Белоснежки, в котором герои и злодеи поменялись местами (12+).
Праздничные мастер-классы
Большинство уроков пройдёт всё-таки 19 апреля перед Пасхой. Зато чему только не будут учить липчан! В 12:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт детский мастер-класс по озвучке мультфильмов (6+).
А в мастерской народного творчества «Славное дело» (ул. Первомайская, 99) всю субботу в режиме нон-стоп будут идти развивающие занятия. В 11:00 – урок по изготовлению шопера из ткани (12+); в 12:00 – мастер-класс по лепке кружки или салатника (6+); 15:00 – премудрости изготовления тарелки с росписью (12+).
Фото vk.com/slavnoe_delo_art
А в липецком историко-культурном музее до 19 апреля включительно ждут организованные группы на уроки по росписи яиц. Это ваш последний шанс в этом году! Правда, о времени урока нужно договариваться по телефону. При себе иметь 2 сваренных вкрутую яйца на одного человека.
Маугли и Мальчик-с-пальчик
Если вы весной ещё не сводили ребёнка в кукольный театр, то пасхальные выходные – самое время сделать это.
19 апреля здесь покажут спектакль «Сердце джунглей. Маугли» по произведениям Р. Киплинга (6+). Начало в 11:00.
А 20 апреля сказку «Мальчик-с-пальчик» по творчеству Ш. Перро (0+). Спектакли в 11:00 и в 13:00.
Театр
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого предлагает следующий репертуар на 19 апреля.
В 11:00 на сцене сказка для маленьких «По щучьему велению» (0+), в 19:00 – спектакль «История с м…» по «Провинциальным анекдлтам» В. Ампилова (16+).
На Пасху 20 апреля театр возьмёт выходной. Артисты – тоже люди и хотят праздновать.
Не пустячный спектакль
И вновь культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь пройдёт интересный спектакль 20 апреля в 12:01 - «Балаган Пустяков» (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Живой саундтрек
Достойным завершением выходных станет воскресное мероприятие в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28). 20 апреля в 17:01 стартует литературный вечер «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое» (16+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Это вечер рассказов певца природы К. Паустовского под живую музыку фортепиано.
Дорогие липчане! Поздравляем православных в Пасхой, всех остальных – с долгожданными выходными. Желаем всего наилучшего, а в первую очередь – отличных новостей, которые вы всегда можете найти на GOROD48. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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