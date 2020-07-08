Выходные в Липецке: где и как отпраздновать Пасху

Расписание театральных постановок, гуляний, мастер-классов.





Видео Аркадия Свиридова.





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Оба пасхальных выходных в Липецке будет почти летняя погода: температура 24-26 градусов тепла и ни малейших осадков.











19 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.



















- ул. Молодежная, 10;

- Лебедянское шоссе.









Очень полезный мастер-класс пройдёт в субботу, 19 апреля, в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина. Ввиду всё более частных отключений электричества в 18:00 здесь научат желающих изготовлению свечей из вощины (12+).









Ждут как профи, так и новичков, одиночек и пришедших целыми компаниями/семьями. Гостей ждут хиты и новинки настольного мира: «Бонанз» и «7 чудес: дуэль», а также «Руммикуб» и «Город счастья». Но и в другие любимые игры тоже будут играть.









Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Именно в «Библиотеке» в эти выходные пройдёт наибольшее число интересных событий. В том числе – новая встреча «Книжного клуба».









А в мастерской народного творчества «Славное дело» (ул. Первомайская, 99) всю субботу в режиме нон-стоп будут идти развивающие занятия. В 11:00 – урок по изготовлению шопера из ткани (12+); в 12:00 – мастер-класс по лепке кружки или салатника (6+); 15:00 – премудрости изготовления тарелки с росписью (12+).













Фото vk.com/slavnoe_delo_art

19 апреля здесь покажут спектакль «Сердце джунглей. Маугли» по произведениям Р. Киплинга (6+). Начало в 11:00.









В 11:00 на сцене сказка для маленьких «По щучьему велению» (0+), в 19:00 – спектакль «История с м…» по «Провинциальным анекдлтам» В. Ампилова (16+).









На Пасху 20 апреля театр возьмёт выходной. Артисты – тоже люди и хотят праздновать.







Не пустячный спектакль





И вновь культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь пройдёт интересный спектакль 20 апреля в 12:01 - «Балаган Пустяков» (6+).















Фото vk.com/vbiblioteku





Достойным завершением выходных станет воскресное мероприятие в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28). 20 апреля в 17:01 стартует литературный вечер «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое» (16+).















Фото vk.com/vbiblioteku

По случаю народного праздника Пасхи и концертный номер поставим соответствующий. Выступление Липецкого оркестра русских народных инструментов в ОЦКНТ на концерте в честь своего 50-летия в 2021 году. Главный дирижёр Антон Коротун.20 апреля с 10:00 до конца ремонта ценный ресурс будет отсутствовать по адресам:- ул. Октябрьская, 53;- ул. Шаталовой, 8;В субботу с 9:00 до 17:00 честь провести выходной в потёмках выпала:- ул. К.Е. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;- ул. Подовражная;Хорошо хоть на саму Пасху догадались никому не отключать свет.АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ 19 апреля устраивает традиционную «Игровую субботу»20 апреля в 18:03 завершить выходные за игровым столом приглашает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Будет не меньше интереса и азарта!19 апреля в 17:00 здесь предлагают почитать и обсудить графический роман Нила Геймана «Снег, зеркало и яблоки». Тёмный ретеллинг сказки о Белоснежки, в котором герои и злодеи поменялись местамиБольшинство уроков пройдёт всё-таки 19 апреля перед Пасхой. Зато чему только не будут учить липчан! В 12:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) пройдёт детский мастер-класс по озвучке мультфильмовА в липецком историко-культурном музее до 19 апреля включительно ждут организованные группы на уроки по росписи яиц. Это ваш последний шанс в этом году! Правда, о времени урока нужно договариваться по телефону. При себе иметь 2 сваренных вкрутую яйца на одного человека.Если вы весной ещё не сводили ребёнка в кукольный театр, то пасхальные выходные – самое время сделать это.А 20 апреля сказку «Мальчик-с-пальчик» по творчеству Ш. ПерроСпектакли в 11:00 и в 13:00.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого предлагает следующий репертуар на 19 апреля.Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных работать не будет.Спектакль-мастер-класс от Театр Под Деревом и режиссёра Ивана Карпова для детей, подростков и их родителей, который знакомит маленьких театралов с разновидностями театра кукол.Это вечер рассказов певца природы К. Паустовского под живую музыку фортепиано.