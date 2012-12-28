В квартире на улице Мичурина в Липецке нашли мертвым одинокого мужчину

Квартиру вскрыли после жалоб жильцов дома на запах разложения.

Вчера жители дома №28б на улице Мичурина обратились в полицию с жалобами на тошнотворный запах, исходящий из одной из квартир. По их словам, в ней жил одинокий мужчина, который долго не попадался никому на глаза.Во второй половине дня спасатели отдела по ГО и ЧС городской администрации в присутствии полицейских вскрыли двери этой квартиры, за которыми нашли разлагающееся тело ее 58-летнего хозяина.— Обстоятельства смерти мужчины уточняются правоохранительными органами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.