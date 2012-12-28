Работодатели борются за кадры: в Липецке открылась ярмарка вакансий с зарплатами до 250 тысяч
Происшествия
1091
сегодня, 15:07
9
В квартире на улице Мичурина в Липецке нашли мертвым одинокого мужчину
Квартиру вскрыли после жалоб жильцов дома на запах разложения.
Во второй половине дня спасатели отдела по ГО и ЧС городской администрации в присутствии полицейских вскрыли двери этой квартиры, за которыми нашли разлагающееся тело ее 58-летнего хозяина.
— Обстоятельства смерти мужчины уточняются правоохранительными органами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
0
4
0
1
0
Комментарии (9)