Глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал ремонт дорог и мостов

В середине апреля в городе почти отремонтированы две дороги: в частном секторе на улицах Известковой и Свердлова.

Глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал ремонт мостов и дорог. И начал он с состояния дел на мосту по улице Первомайской.В последний раз мэр был на этом объекте в начале февраля, когда на Первомайской уже не было старого аварийного моста 1956 года постройки — его к этому времени демонтировали. А сегодня Роман Ченцов увидел «черновик» нового, его почти законченный конструктив: подрядчик, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», залила последнюю порцию бетона в месте стыка перекрытия моста с дорогой.Памятуя, что тогда, в феврале, представитель подрядной организации заверил мэра, что к 1 мая мост будет технически готов к возобновлению движения транспорта, Роман Ченцов спросил у ответственного за этот объект строителя, сдержат ли мостостроители слово?— Мы подтверждаем дату 1 мая, — сказал, не моргнув глазом, прораб, прекрасно понимая, что 35-сантиметровый слой свежего бетона должен обрести прочность только через три недели.Мэр раскусил трюк. «Я вижу, что вы не успеваете. Почему?».Оказалось, дело не только в свежем бетоне, но и в конструкции деформационных швов. На то, чтобы сделать все по уму, нужно время.— Мост мы делаем минимум на 50 лет. Поэтому все должно быть правильно. Поэтому я могу позволить вам сдать переправу к 9 мая, но без того, чтобы это хоть как-то отразилось на качестве работ, — сказал глава города.А вот на другом сооружении, на Плехановском спуске, который также капитально обновляет ООО «Уваровская ПМК-22», ситуация сложнее, хотя в феврале подрядчик заверял мэра, что никаких проблем нет. Тогда рабочие обвязывали вокруг четырех новых опор нижний пояс опалубки, после чего должны были залить арматуру бетоном, получив ригель, на который позже должны были лечь новые пролеты.— Эту часть моста мы закончим весной, а движение по нему откроем к 20 мая. И тут же отгородим вторую часть сооружения, — сказал тогда Роману Ченцову представитель подрядчика, все той же Уваровской ПМК-22 Юрий Кузнецов.Но выяснилось, что только в ночь на эту пятницу специалисты начали монтаж балок на опорах переправы под плиты перекрытия. А ведь впереди еще такая же работа по второму ряду балок плюс монтаж береговой опоры…— У нас были проблемы с бурением. Сейчас тут работают 24 человека. Поэтому планируем в начале июля перейти на другую часть моста. Но на конечном сроке окончания работ это не отразится. На второй части моста нам будет легче, — пытался оправдаться подрядчик.— Для меня очень важно данное слово. Важно, чтобы подрядчик придерживался графика работ. Я очень надеюсь, что вы наверстаете упущенное, — ответил ему глава города.Потом Роман Ченцов скажет представителям СМИ, что подрядчик обязательно ответит рублем за просрочки. Более того, если хоть какой-то из мостов (эти ли, или сооружение на Октябрьской, которое также должна обновить ПМК-22) не будут сданы вовремя, мэрия обратится в ФАС для внесения компании в федеральный реестр недобросовестных подрядчиков со всеми вытекающими последствиями. «У нас просто не будет иного выхода. И для компании, которая имеет несколько подрядов в Липецке и в области, это будет не самый лучший вариант».Мэр, кстати, обратил внимание мостостроителей на необходимость наведения порядка в том числе в русле реки Липовки, над которой идет капремонт.— Должен быть порядок. Нам нужна чистая береговая линия, ведь это — внешний вид города, его имидж. Тем более, что к 1 мая чашу Комсомольского пруда планируем снова заполнить водой.Зато Романа Ченцова порадовал другой подрядчик, компания «Инфинити Групп», которая уже к середине апреля завершила ремонт улицы Известковая и вот-вот закончит асфальтирование улицы Свердлова.У остановки «Известковая» председатель местного ТОС «Прудный» Вячеслав Толчеев поблагодарил мэрию за новую дорогу, но попросил обеспечить комфортный подъезд к домам № 51 и 60, построенных почти на краю лога, которым кончается улица. Глава города и главный смотритель отметили, что эти работы в ближайшее время выполнят сотрудники подрядной организации.Роман Ченцов обратил внимание заказчика и подрядчика на состояние обочины обновленных дорог — в некоторых местах грунт был выше уровня нового асфальта. «Дорога должна быть дорогой. Уберите то, что будет делать ее грязной!»

Видя, что его слушают, Вячеслав Толчеев осмелел и попросил мэра навести порядок с несанкционированной уличной свалкой у торца пятиэтажки по Энгельса, 5а. Пенсионер пожаловался, что сюда, за железнодорожный переезд, старые шины и строительный мусор привозят машинами.





— Мусор вывезем до следующей среды, до 23 апреля. Тем более, что мы заключили контракт на вывоз свалок с частным предприятием, — сказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

В конце объезда глава города заметил, что мэрия и горсовет получают много жалоб жителей частного сектора на то, что городские программы благоустройства редко до них доходят. А это неправильно, ведь Липецк — это не только крупные жилые массивы.— Я сделал это своей особой задачей — уделять больше внимания дорогам и вообще благоустройству частного сектора. Нам нужно устранить тот дисбаланс, который сложился в пользу жителей многоэтажек. Наша задача — создавать комфорт в шаговой доступности горожан. Всех горожан вне зависимости от того, как далеко они и их дети живут от центра Липецка, — отметил мэр.