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Происшествия
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48 минут назад
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Задержан житель Симферополя — участник обмана ельчанки на 5 миллионов
Липецкие полицейские задержали ранее судимого 39-летнего жителя Симферополя. При нём обнаружены банковские карты и смартфон, использовавшиеся для преступления. Он подозревается в участии в мошеннической схеме.
«Инкассатором» и был житель Севастополя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.
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