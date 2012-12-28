Задержан житель Симферополя — участник обмана ельчанки на 5 миллионов

Липецкие полицейские задержали ранее судимого 39-летнего жителя Симферополя. При нём обнаружены банковские карты и смартфон, использовавшиеся для преступления. Он подозревается в участии в мошеннической схеме.

В начале июля в Ельце жертвой мошенников стала 86-летняя пенсионерка. Ей позвонили от имени оператором связи, потом, выманив номер СНИЛС, переключили её на «сотрудников ЦБ» и «следователя». Под предлогом «спасения» денег от «мошенников» женщину заставили перевести на «безопасный счет» 1,4 млн рублей, затем продать квартиру за 3,3 млн и передать деньги «инкассатору», что она и сделала лишившись в общей сложности 5,1 млн рублей.«Инкассатором» и был житель Севастополя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.