Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Общество
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53 минуты назад
Сегодня в Липецке: горожане наконец-то назвали сумму, которая им необходима для счастья
Четвёртые сутки празднуем День города.
Погода наконец-то подарит липчанам день без дождя и огненного пекла. Температура умеренная для июля – 27-29 градусов.
Отключение воды
С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:
- ул. Елецкая, 69, 71, 71а;- ул. Студеновская, 205.
Такая же участь постигнет и жителей частного сектора на улицах Высокой, Ковалёва, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Дзержинского, 29, 31;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Механизаторов;
- пер. Парковый;
- пер. Стандартный, 1;
- пер. Моторный;
- пер. Театральный 1-й, 1, 2, 3, 4, 5;
- пл. Франценюка.
- пр-т Мира, д. 11, 11а, 13, 13а.
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Продолжаем праздновать
День города у нас теперь, минимум, 7 дней в году, и сегодня торжества продолжатся в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6). В 19:00 ансамбль, который некогда гремел на весь мир, начнёт праздничный концерт в честь 322-летия Липецка «Любимому городу посвящается…» (6+).
В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 19:00 выступит оперный певец, актёр и Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов с программой «Казанова (о женщинах, мужчинах и любви) (16+).
Зрителей ждёт погружение в мир любви и путешествие по эпохе. Ведь Джакомо Казанова — не только великий соблазнитель, но талантливый писатель и исследователь Европы того времени, посетивший различные города Италии, Англии, Франции, Испании, Пруссии, Польши и России. Прозвучат итальянские, французские и сицилийские песни. А ещё - старинные русские романсы «Ямщик, не гони лошадей», «Гори, гори, моя звезда», «Ну, быстрей летите, кони» и другие.
Музыка
Душевно сегодня будет и в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 начнётся музыкальный вечер в исполнении Липецкого камерного хора (6+).
Прозвучат произведения, посвященные России.
Счастье не в деньгах?
214 тысяч рублей – столько денег хватит жителям Липецка для счастья, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Надо признать, что липецкое счастье по сравнению с прошлым годом подешевело. В сентябре 2024 года земляки называли сумму в 221 тысяч рублей, а в апреле 2024 года – 208 тысяч рублей.
Традиционно выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток - 276 тысяч, на третьем — Санкт-Петербург - 264 тысячи. В топ-5 вошли Ростов-на-Дону - 260 тысяч и Тюмень - 255 тысяч.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят новые фильмы.
«Нейробятя». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Виталий Дудка (16+).
Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.
В ролях: Денис Власенко, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Александр Обласов.
«Златовласка». Чехия, 2025. Фэнтези. Режиссёр Ян Теситель (6+).
Понимающий язык животных парень отправляется на поиски небывалой красавицы.
В ролях: Ясмина Хоуф, Томаш Вебер, Марек Ламбора.
«Пила Х». США, 2023. Ужасы, криминал. Кевин Гротерт (18+).
Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...
В ролях: Майкл Бич, Шоуни Смит, Тобин Белл.
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