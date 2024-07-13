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53 минуты назад

Сегодня в Липецке: горожане наконец-то назвали сумму, которая им необходима для счастья

Четвёртые сутки празднуем День города.

Без осадков

Погода наконец-то подарит липчанам день без дождя и огненного пекла. Температура умеренная для июля – 27-29 градусов.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:

- ул. Елецкая, 69, 71, 71а;
- ул. Студеновская, 205.

Такая же участь постигнет и жителей частного сектора на улицах Высокой, Ковалёва, Радищева, Сафонова, Сурикова, Энтузиастов.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Гагарина, 110, 110а, 145;
- ул. Дзержинского, 29, 31;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Механизаторов;

- пер. Парковый;
- пер. Стандартный, 1;
- пер. Моторный;
- пер. Театральный 1-й, 1, 2, 3, 4, 5;

- пл. Франценюка.

- пр-т Мира, д. 11, 11а, 13, 13а.

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Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


Продолжаем праздновать

День города у нас теперь, минимум, 7 дней в году, и сегодня торжества продолжатся в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6). В 19:00 ансамбль, который некогда гремел на весь мир, начнёт праздничный концерт в честь 322-летия Липецка «Любимому городу посвящается…» (6+).

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О любви

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 19:00 выступит оперный певец, актёр и Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов с программой «Казанова (о женщинах, мужчинах и любви) (16+).

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Зрителей ждёт погружение в мир любви и путешествие по эпохе. Ведь Джакомо Казанова — не только великий соблазнитель, но талантливый писатель и исследователь Европы того времени, посетивший различные города Италии, Англии, Франции, Испании, Пруссии, Польши и России. Прозвучат итальянские, французские и сицилийские песни. А ещё - старинные русские романсы «Ямщик, не гони лошадей», «Гори, гори, моя звезда», «Ну, быстрей летите, кони» и другие.

Музыка

Душевно сегодня будет и в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 начнётся музыкальный вечер в исполнении Липецкого камерного хора (6+).

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Прозвучат произведения, посвященные России.

Счастье не в деньгах?

214 тысяч рублей – столько денег хватит жителям Липецка для счастья, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Надо признать, что липецкое счастье по сравнению с прошлым годом подешевело. В сентябре 2024 года земляки называли сумму в 221 тысяч рублей, а в апреле 2024 года – 208 тысяч рублей.

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Запросы липчан вообще оказались одними из самых скромных в стране. Меньше денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, хотят только жители Кирова – 202 тысячи рублей. В Липецке, Ульяновске и Ижевске назвали одинаковую сумму – 214 тысяч.

Традиционно выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток - 276 тысяч, на третьем — Санкт-Петербург - 264 тысячи. В топ-5 вошли Ростов-на-Дону - 260 тысяч и Тюмень - 255 тысяч.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров традиционно выходят новые фильмы.

«Нейробятя». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Виталий Дудка (16+).

Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

В ролях: Денис Власенко, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Александр Обласов.


«Златовласка». Чехия, 2025. Фэнтези. Режиссёр Ян Теситель (6+).

Понимающий язык животных парень отправляется на поиски небывалой красавицы.

В ролях: Ясмина Хоуф, Томаш Вебер, Марек Ламбора.


«Пила Х». США, 2023. Ужасы, криминал. Кевин Гротерт (18+).

Из-за прогрессирующего рака мозга Джону Крамеру осталось жить всего месяц. В отчаянии он соглашается на экспериментальное лечение, после которого возвращается к прежней жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...

В ролях: Майкл Бич, Шоуни Смит, Тобин Белл.


Дорогие липчане! Июль, четверг, праздничная неделя – отличное время для отпуска. … Или для работы. Где бы вы ни находились, без новостей в наше время никуда. Жителям нашего региона удобнее читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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