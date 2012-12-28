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сегодня, 12:26
Врач советует отказаться от алкоголя после 50 лет
Врач-невролог Владимир Мартынов рекомендует пересмотреть свое отношение к алкоголю после 50 лет.
«После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции», — сказал он.
По словам эксперта, алкоголь также делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.
«Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье», — подчеркнул медик.
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