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32 минуты назад

20-летний парень отправил мошенникам больше 600 тысяч рублей

А у 36-летнего липчанина выманили данные карты под предлогом перечисления задатка при покупке садового домика.

14 апреля в полицию обратился 20-летний парень, которому позвонил «сотрудник Центробанка» и уговорили перевести на «безопасный счёт» больше 600 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по той же схеме обманули и 58-летнюю женщину — она отправила мошенникам 300 000 рублей. Ещё одна женщина перечислила на «безопасный счёт» 90 000 рублей.

36-летний мужчина продавал дом в садовом некоммерческом товариществе через сайт объявлений. На предложение откликнулся потенциальный покупатель и попросил данные банковской карты для перечисления задатка. Продавец продиктовал реквизиты и с карты исчезли 120 000 рублей.
мошенничество
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