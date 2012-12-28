Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
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32 минуты назад
20-летний парень отправил мошенникам больше 600 тысяч рублей
А у 36-летнего липчанина выманили данные карты под предлогом перечисления задатка при покупке садового домика.
36-летний мужчина продавал дом в садовом некоммерческом товариществе через сайт объявлений. На предложение откликнулся потенциальный покупатель и попросил данные банковской карты для перечисления задатка. Продавец продиктовал реквизиты и с карты исчезли 120 000 рублей.
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