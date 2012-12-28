На Соколе отключение света

Аварию обещают устранить в течение 2-х часов.



На нескольких улицах Сокола отключили электроэнергию.Как сообщили в администрации Липецка, причиной временного перерыва электроснабжения части потребителей стало технологическое нарушение в электросети.Над восстановлением электроснабжения уже работает бригада специалистов.Примерное время возобновления подачи электроэнергии - в течение 2-х часов.