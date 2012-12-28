521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Происшествия
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сегодня, 21:20
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На Соколе отключение света
Аварию обещают устранить в течение 2-х часов.
Как сообщили в администрации Липецка, причиной временного перерыва электроснабжения части потребителей стало технологическое нарушение в электросети.
Над восстановлением электроснабжения уже работает бригада специалистов.
Примерное время возобновления подачи электроэнергии - в течение 2-х часов.
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