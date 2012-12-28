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сегодня, 21:20
2

На Соколе отключение света

Аварию обещают устранить в течение 2-х часов.

На нескольких улицах Сокола отключили электроэнергию.

Как сообщили в администрации Липецка, причиной временного перерыва электроснабжения части потребителей  стало технологическое нарушение в электросети.

Над восстановлением электроснабжения уже работает бригада специалистов.

Примерное время возобновления подачи электроэнергии - в течение 2-х часов.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Старик геолог
6 минут назад
При наших огромных природных ресурсах государство должно и обязано взять на себя 50% тарифов ЖКХ и Общественного транспорта, 50% цены на бензин и дизтопливо. Сделать бесплатной медицину для детей и стариков, а для остальных, в платных клиниках, покрывать 70% расходов. А уж про увеличение возраста выхода на пенсию и думать грешно.
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Шо опять
22 минуты назад
Причины.
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