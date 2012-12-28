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сегодня, 15:56
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«Флюорография — не клининговые услуги»

Липчанка пожаловалась на проблемы с получением результатов флюорографии.

Флюорографический снимок в поликлинику № 4 горожанка пришла делать 1 апреля, предварительно записавшись на исследование. А потом рассказала в соцсетях, как пыталась получить результат.

В поликлинике ей сказали, что получить его можно «через две-три недели» на приёме у терапевта, и «больше мы ничего не знаем, и вообще работаем, как клининговая компания». Горожанка пошла в регистратуру, откуда ее отправили к главврачу, а в приемной ей рекомендовали ехать за печатью в поликлинику № 7 (прим. GOROD48 с 1 марта поликлиники № 4, 7 и «Елецкая» объединены в одно юридическое лицо).

«Даже если я пойду на приём к терапевту, он мне печать о пройденной флюорографии не поставит, ибо их нет в поликлинике, а мне, собственно, нужен штамп. Вопрос — зачем в поликлинике, в кабинете флюорографии «клининговая компания», в количестве аж трёх человек, и никто не владеет информацией и занимается «не своим делом»? Получается, мне флюорографию делали аж три уборщицы сразу», — эмоционально написала липчанка.

«Вчерашний мой поход в 4-ую поликлинику вызвал полное разочарование. Сделать флюорографию по полису по месту жительства оказалось невозможным! На руках надо иметь направление от врача. От какого врача? Для того чтобы сделать флюорографию, я должна занять очередь раньше 7 часов (замечу — на улице) в регистратуру, потом ещё несколько часов просидеть в очереди под кабинетом у терапевта, и только после этого можно попасть в кабинет флюорографии», — гневный отзыв еще одной липчанки.

Главный врач поликлиники № 4 Игорь Волкорезов, к которому GOROD48 обратился за комментарием, сразу показал нам печать, за которой, как жаловалась пациентка, ее послали в поликлинику № 7. Печать, по заверениям Игоря Волкорезова, не покидает кабинет флюорографии уже много лет.
 


Главврач уже ознакомился с постом в соцсетях и опросил персонал, чтобы понять, кто и зачем отправил женщину в путешествие по поликлиникам. Никто не признался. Жалобу можно было бы проверить, если бы она не была анонимный.

— Пусть автор поста придет ко мне и пальцем покажет, кто ему так ответил, — предложил Игорь Волкорезов. — Очень хочу увидеть этого человека. Послать могли только в одном случае, если он по-хамски требовал. Тут может быть, человеческий фактор — ты нахамил, тебе нахамили. При нормальном разговоре, все решаемо.

Игорь Волкорезов считает, что результаты флюорографии на бумаге с печатью нужны работодателю, который экономит на обследованиях своих сотрудников, посылая их в поликлинику для прохождения «бесплатного» исследования. Работодатель должен заключить с поликлиникой договор и оплатить исследование. В таком случае полицклиника централизовано, без проблем выполнит флюорографию. Если человек не работает, он может пройти флюорографию во время диспансеризации.

 


— Результаты всех лабораторных инструментальных обследований, в первую очередь размещаются в личном кабинете пациента. Из личного кабинета часть обследований попадает в виде электронного документа в Госуслуги. И при небольшом умении пациент может совершенно спокойно, не выходя из дома, получить эти результаты для своего пользования в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. В той ситуации, когда пациент не может справиться с личным кабинетом в силу различных причин, нужно обратиться к дежурному администратору поликлиники. Как правило, администратор находится до вечера на работе, и он решает все проблемы. Чаще всего непонятные ситуации возникают, когда обратился незнамо к кому, и вопрос задал, незнамо как. Я уверен, что простые ситуации с выдачей результатов обследования решаются легко, — рассказал Игорь Волкорезов.
флюорография
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Комментарии (45)

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Как гость
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ГОСТЬ
37 минут назад
09,04,2025 -регистратура на 3 этаже.как записаться к окулисту.дали номера телефонов -звоните. а вопрос вы зачем там.что к окулисту только на день ,два запись.почему раньше на целый месяц можно записаться было-сейчас нет.это ,что за сервис такой .вам президент постоянно что добавляет -а вы с каждым годом все хуже и хуже.И что за мода --сразу предлагать платные услуги.я рад -но пенсия 20000-минус жкх 10000 и дальше ,что.не смейтесь --дальше хуже будет --это тем кто сейчас работает.
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Петрович
56 минут назад
Без проблем в регистратуре направление, распечатка через 3 дня там же, через 3-5 ней в госуслугах. Что то кто то врет.
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Гость
сегодня, 19:19
Зато там ремонт очень хороший. Молодец главный врач.
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Гостю
12 минут назад
Там в 4 поликлинике потолки на первом этаже очень низкие. Давят на психику. Чем думали те, кто утвердил такие низкие потолки? Отсутствие компетенции в данном вопросе у ответственных лиц налицо.
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Ольга
сегодня, 19:12
Он точно компетентен, этот главврач? О каком тогда работодателе идёт речь? Каждый человек раз в год имеет право, более того обязан сделать флюорографию. А вот на счёт диспансеризации - с ума поликлиники посходили в погоне за лёгкой наживой (средств с ОМС пациентов) не только не выдают б/лист больным, но даже и лекарства не порекомендуют... Да о чем я, они без прохождения диспансеризацит, на порог не пускают...
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Реалист
сегодня, 19:09
Главный врач дал всем хороший совет: В каждой поликлинике есть дежурный администратор, он решит все ваши проблемы, просто его нужно найти и все будет в порядке.
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Буквоед
сегодня, 19:08
Вот вам ваша оптимизация!И это здоровый человек!А что про больных говорить...
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Гость
сегодня, 19:01
Флюорография для поликлиники это не "бесплатная" услуга, за нее страховая перечисляет деньги. Причем поликлиники очень хорошо приписывают услуги в карточки тем, кто закреплён за ними, это можно проверить через госуслуги. Вместе с "пройденной" диспансеризации тысяч 5 в год на одного пациента может получиться. И эти суммы им перечисляет страховая. Причем написать в карточки могут все что угодно, зависит от фантазии и аппетита
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Гость
сегодня, 18:51
Дооптимизировались, теперь на флюорографию через терминал в бывшей 7 талоны не дают, только через регистратуру, а там дадут талон только если прикреплен к поликлинике и не важно, что проживаешь на их участке. При этом заявление на прикрепление оформить не дают, а отправляют на госуслуги. Поэтому и талоны свободные есть даже на следующей день. Создаётся впечатление, что специально вынуждают делать платно
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Ну и ну
сегодня, 18:48
Только хамить первыми часто начинают именно сотрудники поликлиники, что взрослой, что детской, причем в присутствии ребенка
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111
сегодня, 18:14
т.е если я работаю то пройти можно только по профосмотру от работодателя???? а так просто я не могу прийти в поликлинику и сделать флюорографию???? что за....
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Гость
сегодня, 18:44
Флюорографию проходят раз в год как правило на проффосмотре.
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111
45 секунд назад
Флюорографию проходят раз в год как правило на проффосмотре. так нет у меня профосмотров на работе, а флюорография раз в год должна быть
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Главный специалист
сегодня, 18:30
Что значит просто так? Это что пятёрочка? Если проблемы то надо обращаться. Завтра вы к травматологу придёте просто так - пусть посмотрит....
Ответить
...
сегодня, 19:38
Что значит просто так? Это что пятёрочка? Если проблемы то надо обращаться. Завтра вы к травматологу придёте просто так - пусть посмотрит.... Флюру ОБЯЗАНЫ делать все, независимо от наличия работы. И делается это в профилактических целях, а не из-за "проблем". С т
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q
сегодня, 18:48
Что значит просто так? Это что пятёрочка? Если проблемы то надо обращаться. Завтра вы к травматологу придёте просто так - пусть посмотрит.... Флюра делается раз в год, и в этом есть интерес чиновников-врачей. Без флюры никуда не записывают
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Мда
сегодня, 18:42
Что значит просто так? Это что пятёрочка? Если проблемы то надо обращаться. Завтра вы к травматологу придёте просто так - пусть посмотрит.... Раз в год положено
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