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Общество
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сегодня, 15:56
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«Флюорография — не клининговые услуги»
Липчанка пожаловалась на проблемы с получением результатов флюорографии.
В поликлинике ей сказали, что получить его можно «через две-три недели» на приёме у терапевта, и «больше мы ничего не знаем, и вообще работаем, как клининговая компания». Горожанка пошла в регистратуру, откуда ее отправили к главврачу, а в приемной ей рекомендовали ехать за печатью в поликлинику № 7 (прим. GOROD48 с 1 марта поликлиники № 4, 7 и «Елецкая» объединены в одно юридическое лицо).
«Даже если я пойду на приём к терапевту, он мне печать о пройденной флюорографии не поставит, ибо их нет в поликлинике, а мне, собственно, нужен штамп. Вопрос — зачем в поликлинике, в кабинете флюорографии «клининговая компания», в количестве аж трёх человек, и никто не владеет информацией и занимается «не своим делом»? Получается, мне флюорографию делали аж три уборщицы сразу», — эмоционально написала липчанка.
«Вчерашний мой поход в 4-ую поликлинику вызвал полное разочарование. Сделать флюорографию по полису по месту жительства оказалось невозможным! На руках надо иметь направление от врача. От какого врача? Для того чтобы сделать флюорографию, я должна занять очередь раньше 7 часов (замечу — на улице) в регистратуру, потом ещё несколько часов просидеть в очереди под кабинетом у терапевта, и только после этого можно попасть в кабинет флюорографии», — гневный отзыв еще одной липчанки.
Главный врач поликлиники № 4 Игорь Волкорезов, к которому GOROD48 обратился за комментарием, сразу показал нам печать, за которой, как жаловалась пациентка, ее послали в поликлинику № 7. Печать, по заверениям Игоря Волкорезова, не покидает кабинет флюорографии уже много лет.
Главврач уже ознакомился с постом в соцсетях и опросил персонал, чтобы понять, кто и зачем отправил женщину в путешествие по поликлиникам. Никто не признался. Жалобу можно было бы проверить, если бы она не была анонимный.
— Пусть автор поста придет ко мне и пальцем покажет, кто ему так ответил, — предложил Игорь Волкорезов. — Очень хочу увидеть этого человека. Послать могли только в одном случае, если он по-хамски требовал. Тут может быть, человеческий фактор — ты нахамил, тебе нахамили. При нормальном разговоре, все решаемо.
Игорь Волкорезов считает, что результаты флюорографии на бумаге с печатью нужны работодателю, который экономит на обследованиях своих сотрудников, посылая их в поликлинику для прохождения «бесплатного» исследования. Работодатель должен заключить с поликлиникой договор и оплатить исследование. В таком случае полицклиника централизовано, без проблем выполнит флюорографию. Если человек не работает, он может пройти флюорографию во время диспансеризации.
— Результаты всех лабораторных инструментальных обследований, в первую очередь размещаются в личном кабинете пациента. Из личного кабинета часть обследований попадает в виде электронного документа в Госуслуги. И при небольшом умении пациент может совершенно спокойно, не выходя из дома, получить эти результаты для своего пользования в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. В той ситуации, когда пациент не может справиться с личным кабинетом в силу различных причин, нужно обратиться к дежурному администратору поликлиники. Как правило, администратор находится до вечера на работе, и он решает все проблемы. Чаще всего непонятные ситуации возникают, когда обратился незнамо к кому, и вопрос задал, незнамо как. Я уверен, что простые ситуации с выдачей результатов обследования решаются легко, — рассказал Игорь Волкорезов.
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