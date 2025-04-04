Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке слышны разрывы
Происшествия
18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Происшествия
В Липецке и Липецком округе введен красный уровень угрозы
Происшествия
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Происшествия
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА повредили три дома в садоводческом товариществе
Происшествия
На этой неделе в Липецке отопление не отключат
Общество
В Липецке официально не откроют два пляжа — сокольский и в районе Тракторного
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня угрозы
Происшествия
Читать все
Вместо томов в книжном шкафу — сапоги
Общество
44-летний мужчина напал на бывшую жену с ломом
Происшествия
В 15 микрорайоне текут реки
Общество
Глава сельского поселения перечислил родному брату 44 тысячи рублей на уборку снега, которого не было
Происшествия
Одинокий мужчина желает познакомиться: подруга по переписке обманула 56-летнего липчанина на 410 000 рублей
Происшествия
В Липецке вынесли приговор по резонансному уголовному делу об обманутых дольщиках «Наполеона»
Происшествия
«Это просто страсть Господня!»
Общество
На Советской останавливают электросамокатчиков
Общество
Начальником управления строительства мэрии Липецка стал его бывший подрядчик
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали морковь и картофель, дешевело мясо
Экономика
Читать все
В России
33
18 минут назад

«АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей

Российский автозавод «АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей. Руководство подумывает о приостановке работы завода в Тольятти.

Компания «АвтоВАЗ» начала скрытно сокращать производство, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Mash.

По его данным, причинами такого решения стали затоваривание и провал продаж. Есть информация, что руководство рассматривает вопрос о приостановке работы завода в Тольятти. Кроме того, сообщается об отмене дополнительных смен для работников. Некоторым уже заявили, что в мае им предстоит отдыхать.

Впрочем, информации об урезании заработных плат пока нет, хотя идут разговоры о снижении премий. Не исключено, что упадут доходы тех, кто сильно зависел от переработок. Однако вопрос о сокращениях действующих рабочих пока не поднимался.

По данным канала, спасение в этой ситуации — господдержка и обязательные закупки (например, для такси). Они могут помочь «АвтоВАЗу», который заметно теряет в конкуренции. Поэтому же глава компании ранее выступал за утильсбор.

При этом сама компания заявила изданию, что не планирует останавливать производство или снижать скорость сборочных линий. Там заявили о финансовой устойчивости компании.

Ранее президент «АвтоВАЗа» заявил о драматично резком падении мартовских продаж. За месяц удалось реализовать 28,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 33% меньше.
авто
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить