На прошлой неделе стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены лишь на одну марку бензина — АИ-95, сообщает Липецкстат.



Цены на бензин остановились в Липецкой области на прошлой неделе — чуть подорожала лишь одна марка АИ-95 (на 0,1%). Стоимость марок АИ-92 и АИ-98 осталась прежней. Вместе с тем дизельное топливо стало дороже за неделю на 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 25 по 31 марта.Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 58,89 рубля за литр. На 0,1% увеличилась цена на бензин марки АИ-95 — она составила 60,64 рубля против 60,61 рубля неделей ранее. Не изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 55,62 рубля и 85,49 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,2%, до 66,46 рубля (на 24 марта — 66,35 рубля).