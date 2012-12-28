Экономика
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сегодня, 17:14
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Цены на бензин остановились в Липецкой области
На прошлой неделе стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены лишь на одну марку бензина — АИ-95, сообщает Липецкстат.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 58,89 рубля за литр. На 0,1% увеличилась цена на бензин марки АИ-95 — она составила 60,64 рубля против 60,61 рубля неделей ранее. Не изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 55,62 рубля и 85,49 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,2%, до 66,46 рубля (на 24 марта — 66,35 рубля).
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