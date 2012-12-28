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123
сегодня, 17:14
9

Цены на бензин остановились в Липецкой области

На прошлой неделе стоимость бензина в целом осталась без изменений, чуть подросли цены лишь на одну марку бензина — АИ-95, сообщает Липецкстат. 

Цены на бензин остановились в Липецкой области на прошлой неделе — чуть подорожала лишь одна марка АИ-95 (на 0,1%). Стоимость марок АИ-92 и АИ-98 осталась прежней. Вместе с тем дизельное топливо стало дороже за неделю на 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 25 по 31 марта.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 58,89 рубля за литр. На 0,1% увеличилась цена на бензин марки АИ-95 — она составила 60,64 рубля против 60,61 рубля неделей ранее. Не изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 55,62 рубля и 85,49 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,2%, до 66,46 рубля (на 24 марта — 66,35 рубля). 

топливо
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Комментарии (9)

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Сначала новые
65+
5 минут назад
Согласен надо индексацию прировнять к ценам на бензин !
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Игорь
23 минуты назад
А почему одновременно не повышают на тот же процент зарплату,пенсии,стипендии и т.д.?
Ответить
Ответ
13 минут назад
Так капитализм же..
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...
49 минут назад
Седьмой раз за неделю
Ответить
ded
52 минуты назад
это не на долго
Ответить
С
сегодня, 17:32
А по телевизору говорят что инфляция 10 %.
Ответить
просто игры
сегодня, 17:35
вот если бы можно было бы жить в телевизоре, тогда вопросов вообще бы не было бы.
Ответить
Живут
35 минут назад
вот если бы можно было бы жить в телевизоре, тогда вопросов вообще бы не было бы. Же люди в интернете, и ничего.
Ответить
Р
сегодня, 17:18
Какое достижение одну неделю цены не растут на бензин. Памятник ер поставить нужно.
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