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408
сегодня, 15:50
4

Вторую половину моста на Студеновской начнут перекладывать в мае

На его первой половине начали укатывать асфальт.

На мосту через ручей Студеный начали укладывать асфальт не только в пешеходной зоне, но и на основной его части, предназначенной для движения транспорта. Асфальтобетонную смесь укладывают поверх гидроизоляции. Кажется, все работы делают по правилам. Радует и то, что строители не забыли о деформационных швах.

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По данным GOROD48, компания «Капиталстрой» намерена передать обновленную половину моста водителям и пешеходам, и начать реконструкцию его второй половины 10 мая. Полностью мост должен быть готов к 1 ноября.

Напомним, что реконструкция моста 1956 года постройки была оценена заказчиком в 175 906 280 рублей. Подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», сбросила цену на 1,8 миллиона. На ремонт половину моста должны были закрыть в апреле, но сделали это лишь 24 июня. Более того, работы на мосту начались только в августе после вынос из зоны работ коммуникаций сетевых компаний: «Ростелекома», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго». Но даже в августе, когда «Капиталстрой» начал наконец-таки работать по контракту, строители наткнулись на канализационный коллектор, вовсе не указанный на картах и чертежах! Из-за этого работы опять застопорились.

Новый мост будет трехпролетным длиной 36 метров.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Житель Сокола
25 минут назад
Главное что бы эти швы были нормальные, а ни как на Сокольском мосту.
Ответить
Однако
30 минут назад
"Радует и то, что строители не забыли о деформационных швах". А что, можно забыть и выполнить не по проекту?
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мысли в слух
сегодня, 15:58
Чё так быстро? Могли бы ещё пару лет одну сторону моста делать. Не торопитесь!
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Да
49 минут назад
Могли бы. Там вполне нормальный трафик. Особо ничего не изменится. Лишь бы сделали хотя бы на полвека.
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