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Общество
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сегодня, 15:50
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Вторую половину моста на Студеновской начнут перекладывать в мае
На его первой половине начали укатывать асфальт.
По данным GOROD48, компания «Капиталстрой» намерена передать обновленную половину моста водителям и пешеходам, и начать реконструкцию его второй половины 10 мая. Полностью мост должен быть готов к 1 ноября.
Напомним, что реконструкция моста 1956 года постройки была оценена заказчиком в 175 906 280 рублей. Подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», сбросила цену на 1,8 миллиона. На ремонт половину моста должны были закрыть в апреле, но сделали это лишь 24 июня. Более того, работы на мосту начались только в августе после вынос из зоны работ коммуникаций сетевых компаний: «Ростелекома», «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго». Но даже в августе, когда «Капиталстрой» начал наконец-таки работать по контракту, строители наткнулись на канализационный коллектор, вовсе не указанный на картах и чертежах! Из-за этого работы опять застопорились.
Новый мост будет трехпролетным длиной 36 метров.
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