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В России
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11 минут назад
В Таганроге в результате атаки беспилотников загорелся дом и пострадали 2 человека
За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 93 украинских беспилотника.
По его словам, накануне с 23:15 в Таганроге был введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома по ул. Л.Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, — уточнил чиновник.
Еще один украинский беспилотник не достиг цели, застряв на дереве на расстоянии 300 метров от жилых помещений. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
По ее словам, прилет БПЛА был «по трем адресам», — пишет «Российская газета».
В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата: 87 — над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области.
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