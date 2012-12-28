В Липецкой области сухо и до+15

В ближайшие сутки в Липецкой области будет наблюдаться антициклональный характер погоды – существенных осадков не ожидается. Днем 25 марта и 26 марта через территорию региона пройдет атмосферный фронт, пройдут дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градуса мороза.