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вчера, 22:43
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Задержанному за вандализм в Ярославле липецкому графферу насчитали ущерб в миллион

Он признался, что разрисовал не только трамвай, но и фасад дома.

Смета восстановления фасада дома на улице Чкалова 54а в Ярославле, в порче которого признался один из задержанных за вандализм липчан, составила более 797 тысяч рублей. Еще 184 тысячи рублей составляет ущерб от разрисованного липами трамвая трамвая. Об том сообщает издание yarnews.net.

Напомним, трех липчан 20-ти и 22-х лет задержали в Ярославле ночью 16 февраля за нанесение надписей на борт трамвая и стену дома.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье о ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Нашим учиться
вчера, 23:07
Нашим местным полицейским нужно ехать в Ярославль учиться работать а не дела закрывать без рассмотрения
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