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Происшествия
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вчера, 22:43
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Задержанному за вандализм в Ярославле липецкому графферу насчитали ущерб в миллион
Он признался, что разрисовал не только трамвай, но и фасад дома.
Напомним, трех липчан 20-ти и 22-х лет задержали в Ярославле ночью 16 февраля за нанесение надписей на борт трамвая и стену дома.
В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье о ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
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