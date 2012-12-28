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сегодня, 11:47

«Металлург» в Лоо «проверил менталитет» своей молодёжи

А игроки основного состава, выйдя на поле, забили уже через три минуты.

В первой игре на сборе в Лоо липецкий футболисты сыграли вничью с «Сочи-2» - 2:2.

Соперники только готовятся к дебюту в группе «Б» второго дивизиона, в их рядах выступают в основном футболисты, ранее представлявшие «Сочи» в молодёжном первенстве России.

Главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков против сочинской молодёжи выставил собственных «юных и талантливых» - в первом тайме у «Металлурга» вышли на поле в основном резервисты, усиленные лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне в «Серебре» (5 голов) Антоном Рощиным, который после операции в Лоо только приступил к полноценной подготовке. Место в воротах доверили 17-летнему Артёму Лаврентьеву, а с капитанской повязкой «Металлург» впервые в жизни вывел Илья Глебов (на фото вверху).

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Лидер липчан Рощин пока только восстанавливает кондиции

Первый тайм прошёл почти без опасных моментов. Лишь за несколько минут до перерыва юный нападающий липчан Никита Киселёв оказался на ударной позиции, но катнул мяч прямо в руки вратарю.

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Артём Лаврентьев в 17 лет защищает ворота основы

А сочинцы на 45-й минуте забили нам «гол в раздевалку». После навеса с левого фланга в штрафной «сталеваров» случился небольшой «пожар» и воспитанник питерского футбола Дмитрий Шилов в окружении нескольких липчан закрутил мяч в дальний угол – 1:0.

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Шилов (в центре) отправляет мяч в ворота нашей команды

Отыгрался «Металлург» сразу после перерыва. После навеса с правого фланга подключившийся к атаке наш центральный защитник Кирилл Донцов навязал борьбу капитану сочинцев Платону Платонову и мяч от головы то ли первого, то ли второго отлетел в ворота южан – 1:1.

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Платонов сыграл более 50 матчей за сочинцев в молодёжном первенстве России, но тут сплоховал.

Второй тайм «Металлург» начал с замены вратаря Лаврентьева на его ровесника Дмитрия Безбородова, а на 60-й минуте Бугаков заменил всех (!) полевых футболистов. На поле вышла основа и расклад на поле резко поменялся: «Металлург» давил все оставшиеся полчаса, соперники в основном отбивались.

Уже через 3 минуты наша команда вышла вперёд. Сергей Гайдук навесил справа, форвард Дмитрий Бушуев навязал борьбу, мяч отскочил к полузащитнику Никите Панову и 18-летний игрок ударом в дальний угол забил первый в жизни мяч за «Металлург» - 2:1.

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Через мгновение Панов отправит мяч в сетку...

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... Поздравление с первым "взрослым" голом

Липчане продолжали контролировать игру, но однажды так увлеклись очередной атакой, что проспали эталонный ответный выпад сочинцев: южане разыграли комбинацию, и летом отметившийся на просмотре в «Металлурге» Денис Рубанов забивал уже в пустые ворота – 2:2.

«Металлург» создал ещё несколько моментов, на последних минутах липчане подали три угловых подряд у ворот соперника, но вырвать победу всё-таки не смогли.

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В концовке сочинцы только отбивались

- Качество игры по сравнению с прошлыми контрольными матчами у нас упало, - признал главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков, - Возможно, сказалась усталость: всё-таки после приезда в Лоо мы пять дней интенсивно тренировались. А может, уровень сопротивления был выше, чем в предыдущих играх. Почему я выпустил в основе молодежь? Хочется посмотреть её ментальность: готовы ли юные к игре? Ведь нам предстоит длительный турнир и надо проверить, насколько они соответствуют требованиям второй лиги.

Добавим, что вечером того же дня «Сочи-2» другим составом встретилось с пермским «Амкаром» и уступило – 1:3.

9 марта «Металлург» проведёт следующий матч в Лоо, соперник – «Динамо» (Санкт-Петербург), начало встречи в 12:30.

«Металлург» - «Сочи-2» - 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Д.Шилов, 45. 1:1 – Донцов, 52. 2:1 – Н.Панов, 63. 2:2 – Рубанов, 67.

«Металлург»: Лаврентьев (Безбородов, 46), Ананьев (Горунков, 60), Донцов (Р.Ткачук, 60), Кукишев (И.Коротких, 60), В.Ролдугин (Гордиенко, 60), Кононенко (Д.Пахомов, 60), Е.Яковлев (Е.Глухов, 60), Рощин (Кашмин, 60), М.Елизаров (Н.Панов, 60), И.Глебов (Гайдук, 60), Н.Киселёв (Бушуев, 60).

Судьи: А.Амирханян, Г.Хлусянов, В.Ледовских (Сочи).

7 марта. «Лоо-Арена»
Футбол
«Металлург»
сборы в Лоо
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