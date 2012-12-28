40-летний долгоруковец забрал марихуану из тайника и вскоре его задержали полицейские

У мужчины нашли 41,13 грамма марихуаны.

Елецкий городской суд вынес приговорил 40-летнего жителя села Долгоруково к 250 часам обязательных работ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на заброшенном поле в Долгоруковском районе мужчина нашел несколько кустов дикорастущей конопли, с которых оборвал листья. Наркотик он приготовил к употреблению и хранил в пакете под кучей мусора в заброшенном здании в селе Долгоруково. В январе этого года он забрал марихуану из тайника, но вскоре полицейские задержали мужчину на подъездном железнодорожном пути АО «Лавский карьер» в Ельце.В дежурной части Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте у него нашли пакет с 41,13 грамма марихуаны.В суде мужчина полностью признал вину.