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Происшествия
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33 минуты назад
40-летний долгоруковец забрал марихуану из тайника и вскоре его задержали полицейские
У мужчины нашли 41,13 грамма марихуаны.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на заброшенном поле в Долгоруковском районе мужчина нашел несколько кустов дикорастущей конопли, с которых оборвал листья. Наркотик он приготовил к употреблению и хранил в пакете под кучей мусора в заброшенном здании в селе Долгоруково. В январе этого года он забрал марихуану из тайника, но вскоре полицейские задержали мужчину на подъездном железнодорожном пути АО «Лавский карьер» в Ельце.
В дежурной части Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте у него нашли пакет с 41,13 грамма марихуаны.
В суде мужчина полностью признал вину.
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