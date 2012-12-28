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сегодня, 13:33
Инвестиции и инновации: какие уникальные экологические проекты НЛМК запустит в 2025 году
Группа НЛМК утвердила экологическую стратегию: порядка 30 миллиардов рублей направят в строительство и реконструкцию природоохранных объектов. Большую часть из них реализуют в Липецке.
— Наш самый значимый проект 2024 года — ликвидация запаха сероводорода от источников НЛМК. Мы работали над этой задачей с 2015 года. Несмотря на то, что превышений установленного государством нормативов по эмиссии сероводорода у НЛМК не фиксируется, запах этого вещества проявляется и при концентрациях значительно ниже нормативного уровня. По этой причине до 2024 года комбинат мог быть одним из источников неприятного запаха. Чтобы решить этот вопрос, мы вложили более 10 миллиардов рублей в реконструкцию своих производств — от коксохимического цеха до участков переработки доменного щебня, и теперь запаха от источников НЛМК нет — рассказал Сергей Евсеев.
Экологические инновации, внедряемые на НЛМК, в первую очередь направлены на повышение комфорта жителей Липецка. Один из наиболее крупных реализуемых проектов – строительство комплекса по пыле-сероочистке в агломерационном цехе. Этот проект будет реализован до конца 2026 года. Также комбинат планирует улучшить систему аспирации в коксохимическом производстве и огнеупорном цехе, установить системы пылеподавления на складах агломерационного цеха.
Большую работу комбинат ведет и по замене рукавных фильтров. Если раньше на предприятии меняли порядка 10 тысяч рукавных фильтров за год, то в прошлом году — более 46 тысяч, а в текущем металлурги этот показатель намерены превзойти. Эффективность фильтров имеет и экономический эффект. Собранная пыль с высоким содержанием железа вновь возвращается в производство.
— В рамках работы по проекту пыле-сероочистки уже закупается оборудование. Такой экологический проект впервые реализуется на комбинате. Он амбициозный, сложный. Идет подготовка строительной площадки, разрабатывается документация. Еженедельно смотрим динамику. С гордостью говорю, что идем в графике, — отметил Сергей Евсеев.
Проект важен для города, так как является частью федерального проекта «Чистый воздух», как и строительство утилизационной теплоэлектроцентрали № 2. Она первой в стране будет работать на конвертерном газе. Для стабильной работы агрегатов УТЭЦ-2 предусмотрена система газгольдеров, накапливающая «топливо».
— В этом году мы рассчитываем приступить к пусконаладочным работам, сейчас идет активная фаза строительства. После запуска УТЭЦ-2 сможем добиться снижения эмиссии оксида углерода (СО) на три тысячи тонн в год, парниковых газов (CO2) — на 650 тысяч тонн в год, — это и достаточно важный климатический проект. Плановый показатель с введением в эксплуатацию этой централи по генерации собственной электроэнергии липецкой площадки НЛМК — 94%. Введение этого замкнутого цикла поможет нам стать полностью энергонезависимыми, — отметил Сергей Евсеев.
Кстати, на НЛМК любят системы замкнутых циклов. Они не только экологичны, но и экономичны. Например, в текущем году получит развитие система замкнутого цикла водоснабжения. Программа началась еще в 2009 году, когда промышленные стоки после очистки стали возвращаться в производство. Сейчас же на очистных сооружениях ведутся пусконаладочные работы по включению бытовых очищенных стоков комбината и левобережья в замкнутый водооборотный цикл. 15% очищенных хозбытовых стоков городской канализации, или более семи миллионов кубометров, будут использоваться в производстве, вместо выпуска в реку (это около десятой части объема Матырского водохранилища). На этот же объём предприятие сократит потребление речной воды. Сейчас потребность НЛМК в этом ресурсе составляет около 20 миллионов кубометров. Это в 5 раз меньше показателей начала 2000-х годов. Такой подход среди российских металлургов тоже является ноу-хау.
Еще одним экологическим решением стало внедрение машинного зрения, которое вместе с замерами передвижных лабораторий и стационарных постов дает возможность контролировать показатели эмиссии и их места в реальном времени. Система сигнализирует при возникновении отклонений и позволяет быстро их устранять. За процессом следят специалисты ситуационного центра комбината. За несколько лет ИИ научили отличать эмиссию от облачности, что в разы снизило количество ложных срабатываний.
Другой интересный пример использования ИИ — наблюдение за газованием дверей на коксохимическом производстве. Камеры автоматически определяют эмиссию и сигнализируют, когда нужно проверить плотность закрытия дверей коксовых батарей. Решение обеспечивает снижение эмиссии в атмосферу и улучшение условий труда на рабочих местах за счет сокращения времени реакции на поступающий сигнал — рабочий точно знает, на какую батарею ему необходимо обратить внимание.
— Решение не новое, но мы довели уровень точности более чем до 90%. Поэтому здесь мы тоже являемся бенчмарком для других предприятий. К нам многие приезжают, обмениваются опытом, смотрят, как у нас реализованы эти решения, что-то для себя перенимают. А часть технологий и методик у нас даже покупают, —сообщил журналистам Сергей Евсеев.
В 2024 году на НЛМК в среднем делали до 10 экологических замеров в минуту. Собственные и привлеченные аккредитованные лаборатории провели свыше четырех миллионов замеров качества атмосферного воздуха. Его состояние контролируется ежедневно на источниках эмиссии, на границе санитарно-защитной зоны (С33) и в городе. Замеры проводит собственная лаборатория НЛМК, сторонние лаборатории, подведомственные Росприроднадзору и Роспотребнадзору, автоматические комплексы мониторинга НЛМК и стационарные посты Росгидромета. В 2024 году превышений среднегодовых концентрацией по всем веществам в Липецке не зафиксировано. Сегодня предприятие контролирует в целом 30 веществ в воздухе, в воде и в почве. Даже больше, чем требуется по законодательству.
Особое внимание на НЛМК уделяется рециклингу, который достигает 99%. В производство возвращается не только 100% железосодержащих материалов, но и бетон, кирпич, отработанные масла и др. На полигоны захоронения практически ничего не направляется.
— За счет оптимизации работы со вторичным сырьем существенно сократился объем вывоза отходов НЛМК на полигоны: с 379 тысяч тонн в 2014 году до двух тысяч тонн в 2024 году. Мы завершили испытания новой технологии и планируем начать в этом году производить из деревянных отходов биоуголь в промышленных масштабах. Такой уголь может вовлекаться в металлургическое производство, но спрос на него настолько высок, что к нему уже проявляют интерес поставщики угля, который мы обычно покупаем в магазинах, когда едем на шашлыки, — рассказал Сергей Евсеев.
Откуда берутся такие идеи? В том числе от всех сотрудников НЛМК. В 2024 году металлурги предложили около 1400 экологических улучшений. Они касаются не только уборки территорий, улучшений рабочих мест, но и развития возможностей переработки вторсырья, эксплуатации природоохранного оборудования.
Кстати, у НЛМК один из самых высоких «зеленых» показателей в России: деревья, кустарники и другая зелень занимает 25% площади комбината. Ежегодно комбинат высаживает около 50 000 растений на территории промплощадки. Помогает и городу. В этом году волонтеры НЛМК планируют высадить больше 3000 саженцев деревьев в Липецке.
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