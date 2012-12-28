Инвестиции и инновации: какие уникальные экологические проекты НЛМК запустит в 2025 году

Группа НЛМК утвердила экологическую стратегию: порядка 30 миллиардов рублей направят в строительство и реконструкцию природоохранных объектов. Большую часть из них реализуют в Липецке.

В прошлом году НЛМК инвестировал в экологические проекты более 11 миллиардов рублей. Средства были направлены на изменение технологии охлаждения доменного щебня, замену более 46 тысяч фильтровальных рукавов, ремонты аспирационных систем, строительство новых газоочисток (например, на агрегате печь-ковш), реализацию проекта по возврату хозяйственно-бытовых стоков потребителям комбината. Об этих и других проектах рассказал на брифинге для прессы и.о. директора по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.— Наш самый значимый проект 2024 года — ликвидация запаха сероводорода от источников НЛМК. Мы работали над этой задачей с 2015 года. Несмотря на то, что превышений установленного государством нормативов по эмиссии сероводорода у НЛМК не фиксируется, запах этого вещества проявляется и при концентрациях значительно ниже нормативного уровня. По этой причине до 2024 года комбинат мог быть одним из источников неприятного запаха. Чтобы решить этот вопрос, мы вложили более 10 миллиардов рублей в реконструкцию своих производств — от коксохимического цеха до участков переработки доменного щебня, и теперь запаха от источников НЛМК нет — рассказал Сергей Евсеев.Экологические инновации, внедряемые на НЛМК, в первую очередь направлены на повышение комфорта жителей Липецка. Один из наиболее крупных реализуемых проектов – строительство комплекса по пыле-сероочистке в агломерационном цехе. Этот проект будет реализован до конца 2026 года. Также комбинат планирует улучшить систему аспирации в коксохимическом производстве и огнеупорном цехе, установить системы пылеподавления на складах агломерационного цеха.Большую работу комбинат ведет и по замене рукавных фильтров. Если раньше на предприятии меняли порядка 10 тысяч рукавных фильтров за год, то в прошлом году — более 46 тысяч, а в текущем металлурги этот показатель намерены превзойти. Эффективность фильтров имеет и экономический эффект. Собранная пыль с высоким содержанием железа вновь возвращается в производство.— В рамках работы по проекту пыле-сероочистки уже закупается оборудование. Такой экологический проект впервые реализуется на комбинате. Он амбициозный, сложный. Идет подготовка строительной площадки, разрабатывается документация. Еженедельно смотрим динамику. С гордостью говорю, что идем в графике, — отметил Сергей Евсеев.Проект важен для города, так как является частью федерального проекта «Чистый воздух», как и строительство утилизационной теплоэлектроцентрали № 2. Она первой в стране будет работать на конвертерном газе. Для стабильной работы агрегатов УТЭЦ-2 предусмотрена система газгольдеров, накапливающая «топливо».— В этом году мы рассчитываем приступить к пусконаладочным работам, сейчас идет активная фаза строительства. После запуска УТЭЦ-2 сможем добиться снижения эмиссии оксида углерода (СО) на три тысячи тонн в год, парниковых газов (CO2) — на 650 тысяч тонн в год, — это и достаточно важный климатический проект. Плановый показатель с введением в эксплуатацию этой централи по генерации собственной электроэнергии липецкой площадки НЛМК — 94%. Введение этого замкнутого цикла поможет нам стать полностью энергонезависимыми, — отметил Сергей Евсеев.Кстати, на НЛМК любят системы замкнутых циклов. Они не только экологичны, но и экономичны. Например, в текущем году получит развитие система замкнутого цикла водоснабжения. Программа началась еще в 2009 году, когда промышленные стоки после очистки стали возвращаться в производство. Сейчас же на очистных сооружениях ведутся пусконаладочные работы по включению бытовых очищенных стоков комбината и левобережья в замкнутый водооборотный цикл. 15% очищенных хозбытовых стоков городской канализации, или более семи миллионов кубометров, будут использоваться в производстве, вместо выпуска в реку (это около десятой части объема Матырского водохранилища). На этот же объём предприятие сократит потребление речной воды. Сейчас потребность НЛМК в этом ресурсе составляет около 20 миллионов кубометров. Это в 5 раз меньше показателей начала 2000-х годов. Такой подход среди российских металлургов тоже является ноу-хау.Еще одним экологическим решением стало внедрение машинного зрения, которое вместе с замерами передвижных лабораторий и стационарных постов дает возможность контролировать показатели эмиссии и их места в реальном времени. Система сигнализирует при возникновении отклонений и позволяет быстро их устранять. За процессом следят специалисты ситуационного центра комбината. За несколько лет ИИ научили отличать эмиссию от облачности, что в разы снизило количество ложных срабатываний.Другой интересный пример использования ИИ — наблюдение за газованием дверей на коксохимическом производстве. Камеры автоматически определяют эмиссию и сигнализируют, когда нужно проверить плотность закрытия дверей коксовых батарей. Решение обеспечивает снижение эмиссии в атмосферу и улучшение условий труда на рабочих местах за счет сокращения времени реакции на поступающий сигнал — рабочий точно знает, на какую батарею ему необходимо обратить внимание.— Решение не новое, но мы довели уровень точности более чем до 90%. Поэтому здесь мы тоже являемся бенчмарком для других предприятий. К нам многие приезжают, обмениваются опытом, смотрят, как у нас реализованы эти решения, что-то для себя перенимают. А часть технологий и методик у нас даже покупают, —сообщил журналистам Сергей Евсеев.В 2024 году на НЛМК в среднем делали до 10 экологических замеров в минуту. Собственные и привлеченные аккредитованные лаборатории провели свыше четырех миллионов замеров качества атмосферного воздуха. Его состояние контролируется ежедневно на источниках эмиссии, на границе санитарно-защитной зоны (С33) и в городе. Замеры проводит собственная лаборатория НЛМК, сторонние лаборатории, подведомственные Росприроднадзору и Роспотребнадзору, автоматические комплексы мониторинга НЛМК и стационарные посты Росгидромета. В 2024 году превышений среднегодовых концентрацией по всем веществам в Липецке не зафиксировано. Сегодня предприятие контролирует в целом 30 веществ в воздухе, в воде и в почве. Даже больше, чем требуется по законодательству.Особое внимание на НЛМК уделяется рециклингу, который достигает 99%. В производство возвращается не только 100% железосодержащих материалов, но и бетон, кирпич, отработанные масла и др. На полигоны захоронения практически ничего не направляется.— За счет оптимизации работы со вторичным сырьем существенно сократился объем вывоза отходов НЛМК на полигоны: с 379 тысяч тонн в 2014 году до двух тысяч тонн в 2024 году. Мы завершили испытания новой технологии и планируем начать в этом году производить из деревянных отходов биоуголь в промышленных масштабах. Такой уголь может вовлекаться в металлургическое производство, но спрос на него настолько высок, что к нему уже проявляют интерес поставщики угля, который мы обычно покупаем в магазинах, когда едем на шашлыки, — рассказал Сергей Евсеев.Откуда берутся такие идеи? В том числе от всех сотрудников НЛМК. В 2024 году металлурги предложили около 1400 экологических улучшений. Они касаются не только уборки территорий, улучшений рабочих мест, но и развития возможностей переработки вторсырья, эксплуатации природоохранного оборудования.Кстати, у НЛМК один из самых высоких «зеленых» показателей в России: деревья, кустарники и другая зелень занимает 25% площади комбината. Ежегодно комбинат высаживает около 50 000 растений на территории промплощадки. Помогает и городу. В этом году волонтеры НЛМК планируют высадить больше 3000 саженцев деревьев в Липецке.