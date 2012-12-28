В Липецкой области — 605 тысяч 300 женщин

К международному женскому дню 8 Марта Липецкстат представил обобщенный цифровой портрет липчанок.





В Липецкой области 605,3 тысячи женщин — это 54% жителей региона. Большинство липецких женщин — 64% – городские жительницы. На каждую тысячу городских мужчин приходится 1239 женщин, на тысячу сельских — 1099 . До 32 лет прекрасная половина – в меньшинстве, затем, в зависимости от возраста, это соотношение меняется в обратную сторону. Если от рождения до 5 лет на тысячу девочек приходится 1070 мальчиков, то в возрастной категории от 70-ти и старше — 439 мужчин на тысячу женщин.Средний возраст липчанки 45 лет — на пять лет больше, чем у мужчин (39,8 года). Половина всех липчанок пребывает в трудоспособном возрасте, более трети (34%) — в пенсионном возрасте. По данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения более 92% липецких женщин не курят, 13% самостоятельно занимаются спортом, 15% посещают фитнес-клубы и спортзалы.Женщины вступают в брак раньше мужчин. Если мужчины женились чаще всего в возрасте 25-29 лет, то больше всего женщин заключили брак в возрасте 20-24 года — доля таких невест в 2024 году составила 32,8%. Еще 29,8% липчанок предпочли зарегистрировать семейные отношения в возрасте 25-34 лет. Однако в прошедшем году 20 невест вышли замуж до 18 лет, 405 барышень — в возрасте 18-19 лет, 547 дам заключили брак в 50 лет и старше, а самые немолодые невесты отметили 79-й и 88-й день рождения. Всего в 2024 году в брак вступили 6,2 тысячи женщин, впервые — 3,3, повторно — 2,9 тысячи.Большая часть родивших в прошлом году женщин входит в возрастную группу от 25 до 39 лет, при этом пик рождаемости приходится на период 30-34 года. По итогам 2024 года средний возраст матери при рождении ребенка составил 29,8 года, тогда как в 2015 году он составлял 27,9 года. До 20 лет родили 315 женщин, а трое стали мамами после 50-ти лет. В 2024 году на свет появились 7,4 тысячи младенцев, из них 3,6 тысячи девочек. Кстати, 19 малышек родились в Международный женский день 8 Марта.Доля слабого пола среди занятого в экономике населения составляет 50,1%. Средний возраст работающей женщины — 43,4 года (у мужчин – 42,7). Большинство из них заняты в сферах торговли, образования, обрабатывающих производств, здравоохранения.