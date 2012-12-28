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Общество
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вчера, 18:07
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
7 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за временного отсутствия холодной воды столкнутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании.
С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в доме № 69 по улице Советской.
Подвоз воды будет организован к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей.
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