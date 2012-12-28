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вчера, 18:07
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На трех десятках улиц отключат холодную воду

7 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за временного отсутствия холодной воды столкнутся потребители трех десятков улиц, предупредили в компании. 
С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в доме № 69 по улице Советской. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 6 по улице Папина, № 78 по улице Первомайской, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном. Холодную воду также отключат в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Крылова, Хмельницкого, Достоевского, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского. 

Подвоз воды будет организован к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Щеглова
вчера, 22:27
А почему из ТРЕХ десятков улиц подвоз будет организован на улицу Папина. Нам с Сырского Рудника на Папина ехать за водой? А давать заявку, вечером подвезут?
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Злой житель
вчера, 21:19
Когда будет вода? Если не будет сегодня скажите прямо!!! Все службы уехали еще в 16:00 никого не осталось! Вы до 8мариа планируете без воды оставить нас?
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Сокол
вчера, 18:59
По Ушинского и 40 лет Октября завтра отключение с 9.00 до 16.00. Где информация? А воды не будет.
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Р
вчера, 18:26
Можно менять по 10 метров трубы каждый день или это так дорого интересно
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*
вчера, 18:14
Как это уже всё за махало.
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