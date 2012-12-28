Межрегиональную группировку, в которую входили и липчане, судят за организацию азартных игр

12 человек из трех областей — Липецкой, Рязанской и Владимирской — получили от незаконных игровых клубов 66 миллионов рублей.

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Во Владимирской области расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ, а также подразделений экономической безопасности МВД России, УМВД Владимирской, Липецкой и Рязанской областей.Во главе группировки из 12 человек, в которую входили жители Липецкой, Рязанской и Владимирской областей, стоял рязанец 1990 года рождения.Группировка открыла подпольные игровые клубы в четырех городах — Липецке, Рязани, Коврове и Гусь-Хрустальном. Ее деятельность продолжалась с 2017 по 2023 год.«Члены группы выполняли заранее отведенные роли операторов, администраторов и техников, обслуживающих оборудование, после чего преступная деятельность была пресечена. Незаконный доход от нее составил более 66 млн рублей. Азартные игры осуществлялись путем предоставления клиентам за денежное вознаграждение доступа к компьютерам с установленным игровым программным обеспечением. Игровая деятельность маскировалась под оказание услуг аренды компьютерной техники с доступом в сеть Интернет, для чего организатор преступления изготавливал договоры аренды, трудовые договоры и иные фиктивные документы от имени «фирм-однодневок», — сообщили в СУ СК РФ по Владимирской области.Во время обысков у участников группировки изъяты более 1,7 млн. рублей, десятки носителей электронной информации, компьютеры, большой объем документации. По ходатайству следователя СК наложен арест на недвижимое имущество, автомобили и денежные средства обвиняемых на сумму более 10 млн рублей, в том числе на автомобиль организатора схемы «Jeep Grand Cherokee» стоимостью более семи млн рублей.