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сегодня, 17:00
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Морозы уходят из Липецкой области

Дневные температуры начинают двигаться к «плюсу».

В ближайшие сутки характер погоды в Липецкой области начнет меняться, атмосферное давление будет падать. С приближением атмосферных фронтов с запада ожидаются небольшие осадки в виде снега, днем 3 марта – с мокрым снегом.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 марта – 4-5 градусов мороза, что в пределах нормы, 3 и 4 марта – 1-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек.

Температура ночью – от -7 до -12 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 2 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 28 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
9 минут назад
Нам все рпвно все это !
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Эх
21 минуту назад
Ура. Весна пришла. И скоро будет лето. Кто дальше придумает рифму? Поактивнее, пожалуйста, граждане.
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