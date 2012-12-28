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36
21 минуту назад
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После 36 поражений МХК «Липецк» прервал серию поражений

Победную шайбу наши забросили... в меньшинстве.

Чудо на льду случилось сегодня во дворце спорта «Звездный». Липецкие хоккеисты наконец-то умудрились покинуть площадку не побежденными: после 36 поражений кряду наши мастера клюшки наконец-то выиграли у «Белгорода» - 5:4.

Матчи должны были проходить в Белгороде, но из-за сложной обстановки в городе их перенесли в Липецк, что давало дополнительные преимущества нашей команде.

Как и то, что «Белгород» расположился лишь на предпоследнем месте в Восточной конференции НМХЛ. Если не обыгрывать его в сложившихся обстоятельствах, то наша команда рисковала сделать собственный антирекорд абсолютным т.е. проиграть все (!) матчи сезона.

И поначалу верилось именно в такое развитие событий. К исходу 7-й минуты белгородцы вели в счёте – 2:0. Затем защитник Фёдор Бидзюра на 18-й минуте одну шайбу отыграл, а самые интересные события развернулись во втором периоде, наполненном голами, стычками и потасовками.

Липчане Евгений Захаров (22-я минута), Макстм Хрущёв (31 в большинстве) Александр Гнездюков (38-я) вывели нашу команду вперёд – 4:2.Перед вторым перерывом белгородцы отыграли одну шайбу, а в начале третьего периода добились равенства – 4:4.

Решающую шайбу липчане умудрились забросить … в меньшинстве. Даниил Зубаков блеснул скоростью и техникой после передач Данила Третьякова и лучшего игрока встречи Бидзюры.

Концовку встречи команды доигрывали, имея по одному удалению в составах. Соперники сняли вратаря и атаковали впятером. Но «Липецк» выстоял – в кое-то веки!

Правда, рекордная серию – 36 поражений со старта чемпионата никуда не делать и долго ещё будет портить биографию нашей команде. Завтра в «Звездном» повторный матч: желательно выиграть и его, чтобы поменьше говорили, что раз в год/сезон и палка стреляет/МХК «Липецк» выигрывает.
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (1)

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Эх
2 минуты назад
Не дотянули до антирекордов Оттавы и Вашингтона. Скрепно.
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