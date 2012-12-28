Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
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52 минуты назад
Липчанин продал жителю Саратовской области несуществующую «десятку»
Саратовские полицейские задержали на территории Липецкой области неоднократно судимого мошенника.
Саратовские полицейские выехали в Липецкую область и задержали 37-летнего мошенника. Оказалось, что судим он был неоднократно.
А покупателя, как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, полицейские уже неоднократно предупреждали, чтобы не пытался купить машину по интернету, так как велика вероятность нарваться на мошенников. Но он не послушал советов и лишился денег.
— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Саратовской области.
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