Липчанин продал жителю Саратовской области несуществующую «десятку»

Саратовские полицейские задержали на территории Липецкой области неоднократно судимого мошенника.

В полицию города Балашов поступило заявление от местного жителя, которого обманули при покупке автомобиля. 31-летний мужчина наткнулся в интернете на объявление о продаже «ВАЗ-2110». Продавцу из Липецкой области он перевел предоплату, но машину не получил.Саратовские полицейские выехали в Липецкую область и задержали 37-летнего мошенника. Оказалось, что судим он был неоднократно.А покупателя, как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, полицейские уже неоднократно предупреждали, чтобы не пытался купить машину по интернету, так как велика вероятность нарваться на мошенников. Но он не послушал советов и лишился денег.— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Саратовской области.