Липецкая вечЁрка: гибель врача, арест депутата и благоустройство улицы Ленина

Сегодня, 17 февраля, стало известно о похоронах врача, погибшего на СВО, депутат облсовета заключен под домашний арест, и управление главного смотрителя ищет подрядчика на благоустройство территории в центре Липецка.