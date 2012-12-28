Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Нарушение благоустройства обошлось владельцу «Фрегата» в 1,1 тысячи рублей, ПАО «Россети Центр» — в 191 тысячу
Общество
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21 минуту назад
Липецкая вечЁрка: гибель врача, арест депутата и благоустройство улицы Ленина
Сегодня, 17 февраля, стало известно о похоронах врача, погибшего на СВО, депутат облсовета заключен под домашний арест, и управление главного смотрителя ищет подрядчика на благоустройство территории в центре Липецка.
Долгое время Виталий Бондарев работал в Краснинской больнице: был главным педиатром, заместителем главного врача по медицинской части, а потом и главным врачом больницы. В 2020 году Бондарев совмещал работу в Краснинской больнице с работой в Лебедянской больнице. В Красном он продолжал работать инфекционистом и фтизиатром.
У врача остались жена и дочь.
Новостей о работе врачей на GOROD48 в последнее время стало больше. Сегодня медики рассказали, как две недели спасали беременную женщину с двусторонней пневмонией. Ее уже выписали и будущая мама готовится к родам.
А в БСМП сейчас пытаются спасти липчанина, который едва не замерз в автомобиле, получив инсульт. Его заметил случайный прохожий и вызвал помощь.
Врачи диагностировали у водителя переохлаждение, обморожение конечностей и острое нарушение мозгового кровообращения.
«Здоровья мужчине и спасибо огромное врачам и, конечно, неравнодушному прохожему», — поблагодарила Лиза.
«Респект и уважуха данному прохожему! Спасибо за неравнодушие!», — добавил Нормальный.
Редчайшее событие произошло в выходные. По обвинению в мошенничестве правоохранители задержали депутата Липецкого областного Совета Анатолия Емельянова. Суд отправил его под домашний арест на время следствия, до 14 апреля.
Анатолий Емельянов имел отношение к туристической фирме, клиенты которой остались без путешествий и денег. Следствие говорит об 11 эпизодах мошенничества, а общий ущерб клиентов турфирмы оценивается в 2,7 миллиона рублей.
«А как он теперь будет участвовать в сессиях облсовета и думать о своём электорате?», — спросил Вопрос.
Управление главного смотрителя Липецка ищет подрядчика благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина между малым фонтаном и памятником первому уездному Совету или «Интернационалу», который липчане зовут «Битлами».
За 15 миллионов рублей — такова начальная цена контракта — необходимо заменить плитку, обновить лестницы и подпорные стенки.
«Сколько можно?! Из года в год одно и то же! Постоянно копошитесь вокруг центра — переделываете одни и те же работы с периодичностью в несколько лет! Город в разрухе, грязи и неухоженности! Периферия — вообще без слёз ни взглянешь! Пора всерьёз заниматься отдаленными районами. Но нет, с завидным упорством переделывается по 10 раз одно и то же в центре города. Короче, порядка и адекватности в этом городишке не будет. А жаль, был неплохой областной центр, который превратили не пойми во что!», — возмутился Справедливости!
Вот она, наконец-то! Настоящая зима с трескучими морозами! Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, в Липецке до -19 градусов. Завтра днем будет немного «потеплее»: от -7 до -9 градусов.
И для тех, кто интересуется, «Лыжня России» все-таки состоится. Гонка должна пройти в селе Ленино 22 февраля.
Фото: vk.com/enotaevkaonelove
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