Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Деньги молодой человек спустил на развлечения и отдых.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратился 61-летний мужчина, которого озадачили регулярные пропажи денег со счёта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищениям причастен 25-летний родственник потерпевшего.
– Злоумышленник сфотографировал карту родственника, которую тот неоднократно передавал ему для покупки продуктов питания. Молодой человек установил мобильное приложение в своём телефоне и получил доступ к банковскому счёту. С него он перевел 30 тысяч рублей на счёт своего знакомого. Денежные средства обвиняемый потратил на отдых и развлечения, – сообщили в УМВД.
Обвинительное заключения по частыи 3 статьи 158 УК РФ «ража, совершённая с банковского счета») уже утверждено прокурором. Предприимчивому грязинцу грозит до 6 лет лишения свободы.
