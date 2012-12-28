Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника

В Грязях завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который жил на деньги, списываемые с банковской карты своего ничего не подозревавшего родственника.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратился 61-летний мужчина, которого озадачили регулярные пропажи денег со счёта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищениям причастен 25-летний родственник потерпевшего.– Злоумышленник сфотографировал карту родственника, которую тот неоднократно передавал ему для покупки продуктов питания. Молодой человек установил мобильное приложение в своём телефоне и получил доступ к банковскому счёту. С него он перевел 30 тысяч рублей на счёт своего знакомого. Денежные средства обвиняемый потратил на отдых и развлечения, – сообщили в УМВД.Обвинительное заключения по частыи 3 статьи 158 УК РФ «ража, совершённая с банковского счета») уже утверждено прокурором. Предприимчивому грязинцу грозит до 6 лет лишения свободы.