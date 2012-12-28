В Липецкой области сухо, туманно и до +10

Весна уверенно вступает в свои права.





Среднесуточные температуры составят 0-3градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью туман. Ветер восточный, ночью слабый, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6, днем – от +5 до +10.





В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.





День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градусов мороза.

В ближайшие трое суток влиять на погоду в Липецкой области будет скандинавский антициклон, осадков не ожидается.