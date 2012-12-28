Цены на кабачки бьют рекорды
Общество
В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Пускай преследуют проблемы, но пусть не смогут нас догнать!
Неделя 48
Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Происшествия
«ЭкоНива» подавила «бунт» липчан всего за полторы минуты
Спорт
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
2899
вчера, 13:55
8

В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина

Ничего святого у этих людей!

Липецкие полицейские раскрыли кражу спиртных напитков из магазина в областном центре. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник взломал дверь магазина и в итоге получил беспрепятственный доступ ко всем товарам.

Мужчина моментально ринулся к стенду со спиртным и начал набирать алкоголь, сколько смог унести, причем выбор падал преимущественно на дорогие бутылки в коробках. Всё это он складывал в корзину для покупателей, и когда она наполнилась доверху, мужчина, немного припадая к земле от тяжести груза, скрылся вместе со своей добычей, которая в общей сложности потянула на 56 тысяч рублей. Было заметно, что если дать ему волю, он бы с удовольствием опустошил бы все полки с горячительным.

Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Грязинского района. Изобличить его помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

А в Лебедяни между тем орудовала целая банда по похищению продуктов питания. Сотрудники полиции также по камерам установили личности трёх женщин 21, 23 и 40 лет, которые вступили в преступный сговор и сообща похищали продукты питания в магазине на улице Советской. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает по 5 лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Кража
алкоголь
продукты питания
Комментарии (8)

Чума
вчера, 21:37
Гурман
Правда
вчера, 19:28
Божий человек,он спасёт мир .
прикинь!
вчера, 17:40
а алкоголь-это святое?чушь не пишите!
Лена
вчера, 16:39
Что же он меня не позвал?
Кракен
вчера, 15:57
Алкашка пора уже запретить болше одной бутылка в одни руки
Выпивающий липчанин
вчера, 18:39
Один бутылка - мало!
Лена
вчера, 19:34
Один бутылка - мало! Выпивающий липчанин, И целого литра мало!
Согласен
вчера, 18:55
Один бутылка - мало! Литр к литру по- 40градусной и по 6литров пива в одни руки в сутки.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
