В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина

Ничего святого у этих людей!

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает по 5 лет лишения свободы.





Видео УМВД РФ по Липецкой области

Липецкие полицейские раскрыли кражу спиртных напитков из магазина в областном центре. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, злоумышленник взломал дверь магазина и в итоге получил беспрепятственный доступ ко всем товарам.Мужчина моментально ринулся к стенду со спиртным и начал набирать алкоголь, сколько смог унести, причем выбор падал преимущественно на дорогие бутылки в коробках. Всё это он складывал в корзину для покупателей, и когда она наполнилась доверху, мужчина, немного припадая к земле от тяжести груза, скрылся вместе со своей добычей, которая в общей сложности потянула на 56 тысяч рублей. Было заметно, что если дать ему волю, он бы с удовольствием опустошил бы все полки с горячительным.Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Грязинского района. Изобличить его помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.А в Лебедяни между тем орудовала целая банда по похищению продуктов питания. Сотрудники полиции также по камерам установили личности трёх женщин 21, 23 и 40 лет, которые вступили в преступный сговор и сообща похищали продукты питания в магазине на улице Советской. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.