Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
вчера, 13:55
В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Ничего святого у этих людей!
Мужчина моментально ринулся к стенду со спиртным и начал набирать алкоголь, сколько смог унести, причем выбор падал преимущественно на дорогие бутылки в коробках. Всё это он складывал в корзину для покупателей, и когда она наполнилась доверху, мужчина, немного припадая к земле от тяжести груза, скрылся вместе со своей добычей, которая в общей сложности потянула на 56 тысяч рублей. Было заметно, что если дать ему волю, он бы с удовольствием опустошил бы все полки с горячительным.
Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Грязинского района. Изобличить его помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.
А в Лебедяни между тем орудовала целая банда по похищению продуктов питания. Сотрудники полиции также по камерам установили личности трёх женщин 21, 23 и 40 лет, которые вступили в преступный сговор и сообща похищали продукты питания в магазине на улице Советской. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает по 5 лет лишения свободы.
Видео УМВД РФ по Липецкой области
