Над Липецкой областью чистое небо

Тревога на этот раз оказалась кратковременной.

Желтый уровень воздушной угрозы в небе над Липецкой областью действовал около получаса.До этого в 17:54 оперативные службы объявляли о красном уровне опасности для Ельца, Елецкого, Измалковского, Становлянского и Долгоруковского округов. Однако теперь ограничения сняты, над всем регионом вновь зеленый уровень.