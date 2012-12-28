«ЭкоНива» подавила «бунт» липчан всего за полторы минуты

На финише сезона ледовые рыцари Дмитрия Евстигнеева потерпели 15-е поражение подряд.

Предпоследний матч МХК «Липецк» в сезоне-2026 в Боброве с «ЭкоНивой» получился весёленьким: липчанам даже удалось в третьем периоде отыграть отставание в две шайбы, но всё закончилось, как всегда – поражением 2:3.Команда из воронежского райцентра давно гарантировала себе место в плей-офф, поэтому спокойно готовится к главным играм сезона. По этой причине тренеры дали паузу нескольким ведущим хоккеистам. Но и в такой ситуации Бобров с первых минут начал объезжать липчан «на одном коньке», свидетельством чему двукратный перевес по количеству бросков в створ в первом периоде – 12-6. Уже на 5-й минуте хозяева открыли счёт, наказав липчан за первое же удаление в матче. Шайбу забросил Кирилл Николенко. А на 27-й минуте Никита Морозов вновь «пробил» вратаря Максима Карпова и удвоил преимущество «ЭкоНивы» - 2:0. После этого хозяева серьёзно сбавили обороты.«Липецку» помогла игра в большинстве в третьем периоде: на 49-й минуте отличился Герман Бабарико, а на 56-й минуте численное преимущество реализовал защитник Сергей Тимошенко – 2:2.Казалось бы, рукой подать до овертайма, но нет. Всего полторы минуты потребовалось вновь включившимся на полную хозяевам, чтобы организовать победный гол. «Помог» форвард липчан Илья Заречнев, на 57-й минуте схлопотавший удаление за задержку соперника клюшкой. «ЭкоНива» отплатила розыгрышем «лишнего» и победной шайбой своего лучшего снайпера Николенко, оформившего дубль. Теперь на счету 20-летнего нападающего 26 шайб и 28 ассистов.«ЭкоНива» по прежнему 4-я, «Липецк» уже ничто не уберёт с предпоследней 12-й строчки. Сегодня состоится повторная игра, после чего набранная на один сезон в основном из иногородних игроков команда, по сути, прекратит существование. А что будет дальше – вопрос.