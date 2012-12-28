Цены на кабачки бьют рекорды
Общество
В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Пускай преследуют проблемы, но пусть не смогут нас догнать!
Неделя 48
Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Происшествия
«ЭкоНива» подавила «бунт» липчан всего за полторы минуты
Спорт
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Читать все
«ЭкоНива» подавила «бунт» липчан всего за полторы минуты

На финише сезона ледовые рыцари Дмитрия Евстигнеева потерпели 15-е поражение подряд.

Предпоследний матч МХК «Липецк» в сезоне-2026 в Боброве с «ЭкоНивой» получился весёленьким: липчанам даже удалось в третьем периоде отыграть отставание в две шайбы, но всё закончилось, как всегда – поражением 2:3.

Команда из воронежского райцентра давно гарантировала себе место в плей-офф, поэтому спокойно готовится к главным играм сезона. По этой причине тренеры дали паузу нескольким ведущим хоккеистам. Но и в такой ситуации Бобров с первых минут начал объезжать липчан «на одном коньке», свидетельством чему двукратный перевес по количеству бросков в створ в первом периоде – 12-6. Уже на 5-й минуте хозяева открыли счёт, наказав липчан за первое же удаление в матче. Шайбу забросил Кирилл Николенко. А на 27-й минуте Никита Морозов вновь «пробил» вратаря Максима Карпова и удвоил преимущество «ЭкоНивы» - 2:0. После этого хозяева серьёзно сбавили обороты.

«Липецку» помогла игра в большинстве в третьем периоде: на 49-й минуте отличился Герман Бабарико, а на 56-й минуте численное преимущество реализовал защитник Сергей Тимошенко – 2:2.

Казалось бы, рукой подать до овертайма, но нет. Всего полторы минуты потребовалось вновь включившимся на полную хозяевам, чтобы организовать победный гол. «Помог» форвард липчан Илья Заречнев, на 57-й минуте схлопотавший удаление за задержку соперника клюшкой. «ЭкоНива» отплатила розыгрышем «лишнего» и победной шайбой своего лучшего снайпера Николенко, оформившего дубль. Теперь на счету 20-летнего нападающего 26 шайб и 28 ассистов.

«ЭкоНива» по прежнему 4-я, «Липецк» уже ничто не уберёт с предпоследней 12-й строчки. Сегодня состоится повторная игра, после чего набранная на один сезон в основном из иногородних игроков команда, по сути, прекратит существование. А что будет дальше – вопрос.
Александр
вчера, 22:35
А когда их уже разгонят за профнепригодность?
Дмитрий
вчера, 13:30
Ещё на год надо набирать...
Ничего себе!
вчера, 11:40
А что в Липецке есть хоккей?
Алекс
вчера, 10:43
Величие "ЭкоНивы" неоспоримо.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
